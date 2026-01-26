Meta 裁減實境實驗室一成人力 引發「VR寒冬」憂慮

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Meta上周裁減實境實驗室部門10%人力，將重心由VR轉向AI和聯網智慧眼鏡，引發各界擔心「VR寒冬」將臨。（路透）
Meta上周裁減實境實驗室（Reality Labs）部門10%人力，將重心由虛擬實境（VR）轉向人工智慧（AI）和聯網智慧眼鏡，引發各界擔心「VR寒冬」將臨。

CNBC報導，Meta這波約裁員1,000人，主要影響Quest VR頭戴裝置等VR專案，負責Horizon Worlds的團隊首當其衝，部分內部工作室也遭關閉。Meta表示，這是為了將Reality Labs的投資重心，從VR轉向AI、及雷朋（Ray-Ban）Meta智慧眼鏡等穿戴裝置。

祖克柏的重心驟轉，使部分VR開發商擔心自身前景，因為Meta雖未全面退出VR，但態度正大幅改變。Meta以往都會在年度Connect大會發表新款Quest VR頭戴裝置，去年卻沒推VR硬體，而是推出內建單一顯示器的799美元Meta雷朋眼鏡。

獨立VR內容創作者潔西卡‧楊（音譯，Jessica Young）說，「我能理解為何大家覺得『VR寒冬』已至」。

Meta技術長博斯沃思表示，該公司不會放棄VR，並轉發Oculus共同創辦人拉奇18日的貼文，指稱Meta仍擁有「全球最大的VR研發團隊」。

研調機構IDC去年12月指出，涵蓋VR、混合實境（MR）、配備數位顯示器的產品、及AI智慧眼鏡的延展實境（XR）裝置，去年出貨量估計年增41.6%至1,450萬台，卻與VR及MR頭戴裝置無關。VR及MR頭戴裝置去年出貨量估算年減42.8%至390萬台，而沒有顯示器的AI智慧眼鏡等其他XR裝置，去年出貨量則年增211.2%至1,060萬台。

IDC研究經理烏布拉尼（Jitesh Ubrani）說，VR頭戴裝置是利基市場，「市場已表明，特定利基受眾將持續使用這些裝置，但不會引起廣泛的市場興趣」。蘋果2024年2月進軍VR市場，但對產業的提振效果有限。

