精品業拚復甦 寄望美國人 看好強勁股市帶動富裕消費者增加支出

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
強勁的股市表現和部分品牌湧入新一波創意人才，有望為奢侈品產業今年重返成長創造條件。（美聯社）
精品產業正寄望富裕的美國消費者在2026年帶動支出復甦，而強勁的股市表現，加上部分大型精品品牌湧入新一波創意人才，正為精品業重返成長創造條件。

英國金融時報（FT）報導，去年精品銷售估計陷入停滯，今年銷售成長預料回彈至個位數中段。巴克萊（Barclays）分析師預測，該產業今年自體成長率將達5%至6%；滙豐（HSBC）分析師預測將達6.5%。

滙豐指出，今年產業成長動能將來自銷量增加，而非漲價，為數十年來首見。品牌在疫後榮景期間大幅漲價，去年開始放緩步調，而新一波創意人才也為產品線注入新視角，例如迪奧（Dior）創意總監安德森（Jonathan Anderson）和香奈兒（Chanel）藝術總監布雷吉（Matthieu Blazy）等。這兩項因素結合，預料提振銷售。

精品產業財報季本周登場，巴克萊分析師瑪喬（Carole Madjo）預期，美股強勁走勢今年將促使精品支出增加。滙豐估計，今年對美國消費者的精品銷售成長率，將由去年的2%加速至8%。瑪喬表示，「精品公司感受到，如今財富效果與精品支出的連動關係更明顯」，去年脫節的部分原因在於川普關稅政策所帶來的干擾效應，但這種脫節現象正逐漸消退，而難以預測的政治環境對美國消費者「愉悅感受」的影響也減弱。

在此同時，投資人也可望受惠於主要精品集團推動的減支舉措和資產組合重整。上周，路易威登（LVMH）宣布出售在中國大陸的旅遊零售業務，瑞士歷峰集團（Richemont）也出脫旗下腕表品牌名士表（Baume & Mercier）。

不過，去年第4季財報季恐難提供明確復甦跡象，因2024年底美國大選後曾出現短暫的消費反彈，企業將面臨嚴峻的比較基期。精品龍頭路易威登（LVMH）定於27日公布上季財報，Visible Alpha分析師估計，該公司該季自體成長將接近零，時尚和皮件部門預料下滑3.25%。

然而，市場對於業績反彈仍存疑慮。其中，中國市場需求短期內重返過去高峰的跡象仍不明顯；精品集團也正面臨贏回較低收入客群的挑戰。儘管各品牌正將重心轉回價格較親民的產品線，以吸引消費者回流，分析師警告，美國日益「K型化」的經濟，恐危及精品牌試圖重新吸引更多「仰慕型」消費者的努力。

美國大選 消費者 分析師

