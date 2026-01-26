快訊

毒鴛鴦欠租房東報警揭命案！女雙手被綁口塞襪 男辯「她中邪了」

國軍設聯合火力協調中心 傳台美已實施多次聯合幕僚作業

民怨四起！改裝車深夜炸街 新北警抓人也抄幕後車行

歐洲改用本土科技 力拚脫美

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

美國總統川普的不斷挑釁，已激起歐洲的危機意識，甚至正在籌謀長久以來都被視為不可能的目標：捨棄美國科技、改用本土技術。

川普已放棄必要時動用武力控制格陵蘭的計畫，但就算時可能和盟友發生軍事衝突的可能性，都已在歐洲引發討論：如何減少對美國科技基礎設施和工具依賴

歐洲最可怕的夢魘可能是，一道來自白宮的行政命令，就切斷了歐洲對資料中心或電子郵件的連結，如此一來所有企業和政府機關恐怕都會陷入癱瘓。

川普對格陵蘭的作為，已讓歐洲官員和外交界人士更加確認，歐洲勢必要斷開對美國從科技到國防的一切依賴。

歐洲對美國科技依賴的程度已達空前，尤其是亞馬遜、Google和微軟提供的雲端服務。IDC統計顯示，以2024年為例，歐洲客戶投入近250億美元在美國前五大雲端公司的基礎服務上，相當於83%的歐洲市場。

雖然諾基亞和愛立信等歐洲企業協助催動行動通訊革命，但在網路時代歐陸落後美國和中國，無法產生與美中相同規模的科技巨頭。

美國 川普 依賴

延伸閱讀

委內瑞拉裝備失靈士兵吐血 川普證實動用秘密武器

美國男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府

陸克文遭川普批評後將辭職 澳洲提名毛瑞亞蒂駐美

川普譏北約軍在阿富汗「躲後方」 英相促道歉 哈利王子也發聲

相關新聞

Fed本周利率 將按兵不動…市場關注鮑爾發言

美國聯準會（Fed）本周預料將按兵不動，市場焦點擺在這波暫停降息可能持續多久，以及決策官員是否與主席鮑爾團結一致，尤其是...

日美恐聯手干預日圓

在近來日圓貶值與日債殖利率衝高之際，日本首相高市早苗24日再度警告，日本正準備對投機性的市場走勢採取行動，促使投資人高度...

華爾街日報盤點…2026年六大震 重塑全球政經局勢

2026年的第一個月都還沒結束，華爾街日報（WSJ）盤點已出現六場「大地震」，可能重塑今後多年全球的經濟和政治局勢。

南韓機器人鏈易受干擾 關鍵原物料、零組件高度仰賴大陸與日本

韓國貿易協會（KITA）的報告顯示，儘管南韓在機器人領域展現世界級競爭力，卻嚴重仰賴來自中國大陸與日本的原物料與零組件，...

白宮砸16億美元入股稀土商

路透報導，消息人士透露，川普政府最快26日將宣布收購稀土業者美國稀土公司（USA Rare Earth）的10%股權，包...

歐洲改用本土科技 力拚脫美

美國總統川普的不斷挑釁，已激起歐洲的危機意識，甚至正在籌謀長久以來都被視為不可能的目標：捨棄美國科技、改用本土技術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。