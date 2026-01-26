歐洲改用本土科技 力拚脫美

美國總統川普的不斷挑釁，已激起歐洲的危機意識，甚至正在籌謀長久以來都被視為不可能的目標：捨棄美國科技、改用本土技術。

川普已放棄必要時動用武力控制格陵蘭的計畫，但就算時可能和盟友發生軍事衝突的可能性，都已在歐洲引發討論：如何減少對美國科技基礎設施和工具依賴。

歐洲最可怕的夢魘可能是，一道來自白宮的行政命令，就切斷了歐洲對資料中心或電子郵件的連結，如此一來所有企業和政府機關恐怕都會陷入癱瘓。

川普對格陵蘭的作為，已讓歐洲官員和外交界人士更加確認，歐洲勢必要斷開對美國從科技到國防的一切依賴。

歐洲對美國科技依賴的程度已達空前，尤其是亞馬遜、Google和微軟提供的雲端服務。IDC統計顯示，以2024年為例，歐洲客戶投入近250億美元在美國前五大雲端公司的基礎服務上，相當於83%的歐洲市場。

雖然諾基亞和愛立信等歐洲企業協助催動行動通訊革命，但在網路時代歐陸落後美國和中國，無法產生與美中相同規模的科技巨頭。