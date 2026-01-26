聯合國擴大引資企業界

聯合國開發計畫署（UNDP）準備吸引更多企業界的資金，以因應多國政府大幅削減聯合國預算，以及美國川普政府批評聯合國的壓力。

UNDP主管戴克羅表示，「絕對無可置疑的是，當前民間部門確實是開發（計畫）的核心」。由於西方國家大幅削減對聯合國的撥款預算，尤其是美國，因此聯合國必須「更加選擇性」地運用公共資金。各國政府在2023-2025年底期間，對支持開發中國家經濟與福利所提供的官方開發援助（ODA）金額，減少四分之一，約減少600億美元。

戴克羅說，「我們須非常、非常選擇性地將公共資金只用在民間投資缺乏的地方」，應在能鼓勵民間投資的條件下，動用公共資金。目前全球只有25個開發中國家維持投資級信用評等，2020-2025年期間減少35國。

川普重返白宮以來已削減美國援外預算逾80%，並退出66個國際組織，包括31個聯合國機構。川普主導的加薩「和平理事會」也被解讀成直接向聯合國挑戰。

戴克洛表示，UNDP一直與美國政府接觸，試圖在捐贈事務上能與美國找到「共同的基礎」。