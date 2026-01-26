白宮砸16億美元入股稀土商

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

路透報導，消息人士透露，川普政府最快26日將宣布收購稀土業者美國稀土公司（USA Rare Earth）的10%股權，包含債務和股權的交易總金額達16億美元，以協助該公司開發美國國內稀土礦以及磁鐵生產設施。

消息人士指出，這筆交易和另外一筆10億美元的民間投資案，最快預定26日公布。這筆交易是川普政府繼去年入股MP原料公司、美洲鋰業（Lithium Americas）和Trilogy金屬公司之後，進軍稀土礦產領域的最新動作。

消息人士說，美國政府將獲得美國稀土公司的1,610萬股股權、及1,760萬股的認股權證。二者的定價均為每股17.17美元，該公司上周五（23日）股價收在24.77美元。

美國稀土公司正與德州礦產資源公司（TMR）在德州的Sierra Blanca開發一座礦山，計劃於2028年投產，並在奧克拉荷馬州的Stillwater興建一座磁鐵製造廠，預計今年稍晚投入營運。

中國大陸是全球最大的稀土加工國。稀土用於製造各類電子產品和軍工設備，美國目前僅生產少量稀土，引發華府近年來推動增加稀土產量的呼聲。

稀土 美國 川普

