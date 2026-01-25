聽新聞
0:00 / 0:00

Fed開會估按兵不動 關注鮑爾發言

聯合報／ 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會（Fed）廿七及廿八日將召開會議，市場普遍預料這次將按兵不動，並聚焦於暫停降息可能持續多久，以及決策官員是否與主席鮑爾團結一致；尤其是鮑爾顯然並未淪為「跛鴨」，他的會後發言將比以往更具分量。

去年十二月會議之後美國已公布兩份消費者物價指數（ＣＰＩ）報告，都顯示通膨相對低調。

但Fed多數官員及許多分析家的發言，都懷疑關稅對通膨的轉嫁效應已經達到頂峰，而且失業率已經回降，使官員對勞動市場守穩更有信心。

鮑爾遭到司法部刑事調查，並強力反彈，因此市場人士將更密切注意他這次的會後發言。花旗指出，投資人觀察重點在於鮑爾將做出何種暗示，「尤其是鮑爾將進一步降息之門開得有多大」。

