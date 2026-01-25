從墜機陰霾到獲利曙光 波音如何讓崩毀的航太帝國重生？

摘要 曾深陷墜機陰霾、罷工風暴與零件脫落事故的波音，終於在2025年迎來驚人反擊！這不僅是訂單數字超車，更是一場從追求速度回歸品質誠信的生存保衛戰。波音如何從泥淖中奮起，再次與空中巴士角逐藍天霸權？

歷經兩起造成346人死亡的737MAX空難、疫情、艙門脫落事故、大規模罷工，美國航空業巨擘波音（Boeing）總算在2025年的淨訂單量（指總訂單量減掉取消量、轉換機型量）成功超越歐洲競爭對手空中巴士（Airbus），迎來七年多以來最成功的一年，背後原因是內部品質與安全優先的文化復活。

自2024年1月發生艙門脫落事故後，美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查發現，波音在製造與安全監管上存在嚴重疏失，而且美國聯邦航空總署的審核和督導也不夠嚴密，甚至波音員工還曾經向監管機構施壓，才導致意外發生。

因此，美國聯邦航空總署（FAA）對波音實施737 MAX每月38架的產量上限。然而，波音2024年虧損近120億美元（約合新台幣3788億元），提升產量增加現金流成為當務之急。

但波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）很清楚，比起盲目增加產能，更重要的是證明能穩定維持產速和品質。因此，波音開始改變內部安全通報機制。相較於過去由原業務單位主管負責評核，導致官官相護、忽視問題，波音將所有安全通報改由其他部門主管進行交叉評核。

同時，員工的參與度也顯著提升。2024年透過內部Speak Up系統提交的安全疑慮通報量，比2023年大幅增加220％。

此外，波音也嘗試運用現代科技解決供應鏈中的品質瑕疵，導入機器學習模型分析供應鏈數據，在問題擴大前提早攔截。

一連串努力，也使美國航空總署在2025年10月正式批准將737 MAX產量由38架提升至42架。此外，787夢幻客機在2025年也拿下368架訂單，是2007年以來之最。

除了自救奏效，政治氛圍也對波音有利。《西雅圖時報》（Seattle Times）指出，波音許多訂單與美國總統川普的國事訪問、關稅威脅有關，說川普是波音的最佳推銷員，一點也不為過。

反觀空中巴士，儘管在實際生產量、交付量連續第七年領先波音，穩坐產量龍頭，但也面臨挑戰瓶頸。

先是2025年11月發現A320軟體容易受到強烈太陽輻射影響，必須對4000架現役飛機進行修改，而後又因為供應商提供的機身面板品質瑕疵，迫使空中巴士調降年度交機目標，再加上普惠（Pratt & Whitney）的發動機供應延遲，導致多架無引擎飛機滯留工廠，可說是禍不單行。

但這場航空雙雄之爭還沒結束。分析師指出，隨著波音從「生存模式」轉向「穩定成長模式」，如果品質監管保持穩定，波音可望在2026年迎來近年最清晰的成長曲線，但產能短期內仍難趕上空中巴士。雙方真正的戰場，是在推出下一代全新設計時，一切將重新歸零。

波音的復活顯示，當核心價值崩壞時，再高的產能也是幻影。企業真正的競爭優勢絕非來自掩蓋問題的速度，而是面對錯誤並修正系統的勇氣與深度。

