快訊

嫁陳漢典有缺點！Lulu交換誓詞淚灑現場：因為我變得不能沒有你

星宇航空「台中飛往神戶」航班重落地 民航局要求組員停飛調查

吳宗憲被問200萬禮金鬆口了！笑喊典Lu生小孩不包紅包：他們現在賺很多

奢侈品產業今年拚重返成長 端看「這兩股力道」能否撐場

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
強勁的股市表現和部分品牌湧入新一波創意人才，有望為奢侈品產業今年重返成長創造條件。美聯社
強勁的股市表現和部分品牌湧入新一波創意人才，有望為奢侈品產業今年重返成長創造條件。美聯社

奢侈品產業正寄望富裕的美國消費者在2026年帶動支出復甦，而強勁的股市表現，加上全球部分最大品牌湧入新一波創意人才，為精品業重返成長創造條件。

英國金融時報（FT）報導，去年奢侈品銷售估計陷入停滯，今年銷售成長預料回彈至個位數中段。巴克萊（Barclays）分析師預測，該產業今年自體成長率將達5%至6%；滙豐（HSBC）分析師預測將達6.5%。

滙豐指出，今年產業成長動能將來自銷量增加，而非漲價，為數十年來首見。品牌在疫後榮景期間大幅漲價，去年開始放緩步調，而新一波創意人才也為產品線注入新視角，例如迪奧（Dior）創意總監安德森（Jonathan Anderson）和香奈兒（Chanel）藝術總監布雷吉（Matthieu Blazy）等。這兩項因素結合，預料提振銷售。

奢侈品產業財報季本周登場，巴克萊分析師瑪喬（Carole Madjo）預期，美股強勁走勢今年將促使奢侈品支出增加。滙豐估計，今年對美國消費者的奢侈品銷售成長率，將由去年的2%加速至8%。

瑪喬表示，「奢侈品公司感受到，如今財富效果與奢侈品支出的連動關係更明顯」，去年脫節的部分原因在於川普關稅政策所帶來的干擾效應，但這種脫節現象正逐漸消退，而難以預測的政治環境對美國消費者「愉悅感受」的影響也減弱。

在此同時，投資人也可望受惠於主要奢侈品集團推動的減支舉措和資產組合重整。上周，路易威登（LVMH）宣布出售在中國大陸的旅遊零售業務，瑞士歷峰集團（Richemont）也出脫旗下腕表品牌名士表（Baume & Mercier）。

不過，去年第4季財報季恐難提供明確復甦跡象，因2024年底美國大選後曾出現短暫的消費反彈，企業將面臨嚴峻的比較基期。奢侈品龍頭路易威登（LVMH）定於27日公布上季財報，Visible Alpha分析師估計，該公司該季自體成長將接近零，時尚和皮件部門預料下滑3.25%。

然而，市場對於業績反彈仍存疑慮。其中，中國市場需求短期內重返過去高峰的跡象仍不明顯；奢侈品集團也正面臨贏回較低收入客群的挑戰。儘管各品牌正將重心轉回價格較親民的產品線，以吸引消費者回流，分析師警告，美國日益「K型化」的經濟，恐危及奢侈品牌試圖重新吸引更多「仰慕型」消費者的努力。

美國大選 消費者 分析師

延伸閱讀

擴大消費列為經濟首位 北大學者：要擺脫「奢侈品恐懼症」

卡地亞母公司 上季銷售創高

美台財報季 多空風向球

台指期夜盤衝高後震盪 市場靜待美財報季與台積電定錨

相關新聞

奢侈品產業今年拚重返成長 端看「這兩股力道」能否撐場

奢侈品產業正寄望富裕的美國消費者在2026年帶動支出復甦，而強勁的股市表現，加上全球部分最大品牌湧入新一波創意人才，為精...

我在Google 14年學會的21堂課：最好的程式碼是你沒有寫的那一條

作為Google Chrome的工程經理以及多本技術書籍的作者，現任Google Cloud AI Director的Addy Osmani，近日在其部落格發表：他在Google的14年職涯總結，不只是關於「寫程式」，更多的是關於規模化影響力、組織協作和個人成長。

亞洲首富么子150萬元新腕表 內嵌雕像坐金黃椅還鑲397顆寶石

亞洲首富、印度信實集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani）的最小兒子阿南特（Anant Ambani），最近有了一...

經濟數據顯韌性 非投等債市迎「息」機

美國領失業金人數優於預期，顯示勞動市場韌性十足，為非投資等級債市注入一劑強心針。法人指出，儘管經濟數據強勁可能使美國聯準...

有爸的孩子像個寶？亞洲首富小兒子新腕表亮相 價值約4700萬元

亞洲首富、印度信實集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani）的最小兒子阿南特（Anant Ambani），最近有了一...

台北居大不易！資料庫揭「生活成本超越東京」 亞洲榜首是這城市

最新數據顯示，台北市生活成本已超越日本東京，在亞洲城市名列第15，新北市緊追在東京之後。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。