我在Google 14年學會的21堂課：最好的程式碼是你沒有寫的那一條

摘要 現任Google Cloud AI Director、在Google服務近14年的資深工程師分享21個職場觀察：最後能脫穎而出的人，不是程式寫得最好的天才，而是能處理模糊事物的人，這些模糊事物像是人際協調、部門政治、目標對焦...等。

作為Google Chrome的工程經理以及多本技術書籍的作者，現任Google Cloud AI Director的Addy Osmani，近日在其部落格發表：他在Google的14年職涯總結，不只是關於「寫程式」，更多的是關於規模化影響力、組織協作和個人成長。

這篇《21 Lessons From 14 Years at Google》在科技圈引起了廣大共鳴。Osmani坦承，剛進Google時，以為工作就是寫出完美的程式碼；多年後才發現，能生存並發光的人，必須懂得如何讓價值被看見、與同事建立信任。

關於解決問題：從問題出發找方案，而非反過來

1、解決用戶問題優先

最優秀的工程師不是熱衷於某個技術，硬要用上；而是先理解用戶通點，再尋求合適的解決方案——也就是，從問題出發找方案，而非拿著方案找問題。

2、一起完成才是真正的工作

堅持自己是對的，也許讓你贏得一場技術爭論，卻可能輸掉整個專案。「正確」很廉價，關鍵在於對齊目標與團隊協作。

3、先求有再求好

實際行動遠勝過理論討論，先推出MVP（最小可行性產品），在現實中取得真實回饋。

4、多數性能提升來自「移除工作」

最快速的程式碼就是「不執行」的那一行。

關於「寫程式」：最先進的程式碼是一種負債

5、簡潔勝過炫技

（程式碼）清晰即資深，（工程師）聰明是負擔。清晰易懂的結構比複雜的設計更具價值，因為程式碼是寫給兩年後接手維修的人看的。如果用過於精巧的架構，對公司來說不是優雅的解法，而是「營運成本」。

6、「新穎性」是需要償還的貸款

採用非標準技術會增加維護與招募成本。除非真的有必要，否則應選擇枯燥但穩定的工具。

7、程式碼不會為你發聲，人會

在大型組織中，你的價值需要透過溝通才能被看見。在大公司中，決定你考績、薪水、甚至去留的人，往往坐在你沒被邀請的會議室裡，僅花5分鐘做決定。在Google，資深工程師寫程式的時間變少，但花在釐清方向、確立目標的時間變多了

8、最好的程式碼是你沒有寫的那一條

沒有寫出來的程式碼，就是不用debug的程式碼，減少了維護成本。Osmani提醒，動手前先問：「如果我們什麼都不做會怎樣？」

9、就連bug也可能被用戶依賴

當一個產品規模化了，工程師的任何行為（包括程式中的bug）都會被視為產品功能，產品瑕疵成了使用體驗的一部分。

關於溝通和團隊協作：低效是因為目標不明

10、「慢」的團隊其實是「未對齊目標」的團隊

效率低落通常不是技術或人的問題，而是溝通與方向不一致。

11、專注於你能控制的事，忽略你不能控制的事

在公司變動中保持理智，專注於你能影響的範圍。

12、「膠水工作」是無價且無形的

文件撰寫、跨團隊溝通要設時限、輪替，並讓它成為可見的貢獻。

13、流程不該流於形式

流程的存在是為了減少不確定性，而非製造紙本作業。若流程無法提高清晰度，它就是官僚主義。

14、當指標淪為目標，就不再是好指標

要提防人為操作指標，追蹤速度也要追蹤品質，解讀趨勢而非崇拜數字。

關於影響力：承認無知能換得勇敢的團隊

15、過度爭辯會讓人放棄溝通

人們停止爭論不是因為你說服了他們，而是放棄溝通。

16、承認「不知道」比裝懂更安全

資深工程師承認困惑，團隊才敢提問。

關於個人成長：沒有捷徑但有複利

17、基礎知識仍然重要

即使技術堆疊越來越高，資深工程師仍會不斷學習「底層」知識。這是出於凌晨3點需要獨自面對系統時的敬畏，你必須要能維護一個你能夠理解為何會故障的模型。

18、寫作強迫思考，教學是最好的學習

解釋給別人聽時，才會發現自己理解的漏洞。能把事情講清楚，代表你真正理解了。

19、沒有捷徑，但有複利

刻意練習會複利成長，把職涯當複利而非樂透。

20、你的人脈比你待過的任何職位都長久

工作不是永遠的，但人脈會帶你走得更遠。不要只顧工作，要投資職場關係。

21、時間比金錢更珍貴

知道自己在用時間交換什麼，並刻意做選擇。

Osmani在文末提醒，技術人員應該停止炫技，選擇能解決問題的最簡單方案；同時要主動發聲，確保你的價值連非技術人員都能理解。職場不只是寫程式碼的競技場，更是讓正確的人看見你的價值的溝通場。

