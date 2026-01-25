三大利多齊聚 日股反彈迎新高

日本股市2026年開年延續多頭格局，TOPIX 突破3,500點、日經指數更朝向55,000點關卡邁進，1月首週更見資金面共振：海外資金與散戶同時進場，新 NISA 稅優制度帶動長期資金流入，指數同步刷新高點，寫下近35年最佳開局。野村投信表示，從結構觀察，這波日股行情的核心並非短線題材，而是政策、企業治理與資產配置再平衡的三重力量交織所致。

野村日本東證ETF（009812）經理人張怡琳分析表示，高市早苗上任後推動的「Sanaenomics」以責任式積極財政為主軸，擴大支出規模逾18兆日圓，資金聚焦基礎建設、能源、先進製造與AI等17大戰略產業，政策訊號明確且具延續性，對內需與資本支出形成雙向支持，帶動受惠族群評價提升。市場對政策落地的信心也反映在指數表現與資金流向，尤其是公建、能源轉型與「實體 AI」（機器人、自動化、半導體設備）等鏈條，成為開年第一波強勢主題。

在企業面，十餘年來的治理改革正在轉化為可衡量的財務成果。張怡琳指出，東京證交所與金管當局持續以「資本效率」為監理與自律對話核心，促使企業加速處分低效率資產、提升股東回饋、自社股買回與現金股利並進；機構預估TOPIX 12個月前瞻ROE正攀向兩位數，驅動評價中樞上移，吸引長線資金逢回承接。治理深化與現金運用效率提升，亦有助於緩衝景氣循環的波動，讓日本股市的「品質因子」更具延展性。

總體經濟與貨幣政策環境同樣友善。野村投信策略暨行銷企劃處資深副總張繼文表示，春鬥連兩年帶動薪資上調，通膨自高點回落後，實質薪資可望轉正，內需動能有望在2026年續強。日本銀行在2025年底將政策利率調升至0.75%，並以「漸進式正常化」為主軸，市場普遍解讀為「經濟韌性足以承受溫和升息、且不壓抑成長」，利率與股市得以共存。相較於歐美，日本的正常化節奏較為審慎，降低了政策誤判風險；若通膨維持於 2% 附近、薪資動能延續，企業定價與利差結構將受惠，獲利品質有望抬升。

從資金面分析，張繼文指出，全球投資人對美股集中度與估值的擔憂，促使配置向亞洲，尤其是日本移動。2025年日股呈現淨流入，2026年初此趨勢仍在延伸；同時，張繼文觀察到新NISA制度啟動後的本土長期資金，與海外機構「真金白銀」的結構性加碼形成正向循環，開年兩市同步收高即是例證。市場對2026年的指數目標亦趨樂觀，美銀估日經指數上看55,500、TOPIX上看 3,700，理由包含實質薪資回升、企業獲利改善與ROE跨越10%門檻。

張繼文補充，產業配置的「分散性優勢」是今年日本股市與其他成熟市場拉出差距的關鍵。相較部分市場高度集中於科技權值，日本權重橫跨工業、非必需消費、金融、醫療與關鍵零組件等多元鏈條，受惠題材不再侷限於單一巨頭或單一子產業，這使得指數的波動來源更平均，也讓主題輪動具備更長的續航期。回顧2025 年的上漲雖由半導體與AI帶動，但機構普遍預期2026年日企發展將「由窄轉廣」，品質、現金流、股東回饋與治理紅利成為評價再上修的核心因子，不再獨厚IT產業，這也成為野村日本東證ETF（009812）連結亞洲最大ETF—NEXT FUNDS TOPIX(1306 JP)持股產業多元的優勢之一。

展望2026年第1季，張怡琳表示，日股三個觀察重點，第一，1 月下旬起的財報季，將驗證去年以來的「價格調整＋成本效率＋出口匯兌」是否轉為實質獲利，若企業對2026年指引偏正向，評價上修可望延續；第二，1月22–23日日銀決策會議釐清上半年升息節奏與對通膨、薪資的最新評估；延續「有紀律的正常化」訊息，有助穩住風險資產評價；第三，春鬥即將展開，若名目薪資續於3% 左右，實質薪資轉正的時間點可望提前，支撐內需與服務業景氣。此外，新 NISA 年度額度啟動與海外基金第1季再平衡，亦提供持續性的買盤來源。

張繼文提醒，日圓走勢若因利差或外部事件而出現單邊波動，可能短線擾動出口與外資部位；若美國長端利率意外上行或 AI 獲利化進度不如預期，也可能引發科技權值股評價回檔。不過，在公司治理、企業資本回饋擴大與基本面改善的三重底盤下，日股的評價支撐相對穩固，回檔更可能帶來結構型資金的逢低布局機會。

張怡琳表示，2026年第1季日本股市具備政策延續、基本面修復、資金面支撐與事件型催化的完備組合：政策預算逐步落地、企業治理提升ROE與股東回饋、實質薪資與內需回暖、日銀正常化節奏可預期，再加上財報季與春鬥的實質驗證，皆有助於指數高檔盤堅與結構性輪動。投資策略上，以「結構＋節奏」為核心：結構面鎖定治理深化與現金流穩健的高股息與回購受惠股、受惠於「實體 AI」的工業自動化與半導體設備鏈、以及內需與入境旅遊復甦的消費與服務；節奏面採分批布局、逢回加碼，將日銀會後訊息、主要企業財報與春鬥談判作為風險控管節點，並留意日圓變動對出口型企業獲利彈性的即時影響。在全球資產配置尋求「合理估值＋穩健品質」的當下，日本市場以產業分散、企業治理進步與現金流體質，正從交易性行情轉化為中長期可持續的核心配置標的。