經濟數據顯韌性 非投等債市迎「息」機

美國領失業金人數優於預期，顯示勞動市場韌性十足，為非投資等級債市注入一劑強心針。法人指出，儘管經濟數據強勁可能使美國聯準會降息步伐放緩，但降息大方向不變，配合企業基本面穩健、違約率處於低檔，非投等債的投資價值浮現，成為現階段市場追逐的焦點。

根據摩根大通（JP Morgan）截至2025年12月底的數據，全球非投資等級債券指數單月上漲0.60%，各信評等級皆有不錯表現，其中CCC級債券更有1.0%的漲幅，顯示市場風險偏好情緒回溫；從產業來看，遊戲休閒、電信、包裝紙業等表現領先。

目前非投資等級債券的違約率雖微幅上揚至1.88%，但仍顯著低於3.30%的長期平均水平；同時，非投等債券殖利率與利差分別來到6.78%及314個基點，利差的收窄反映市場信心的增強，且當前殖利率水準對於尋求收益的投資者而言，仍具備高度吸引力。

展望2026年，富蘭克林華美投信認為，在消費者需求支撐下，經濟成長有望維持高於趨勢的水平；此外，美國政府的財政刺激政策，如減稅與擴大支出，預期將延續並進一步帶動消費，為企業獲利營造良好環境。儘管聯準會的降息步伐可能因經濟強勁與通膨壓力而有所節制，但可控的違約率與穩定的回收率，使得非投資等級債券的投資價值浮現。

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人陳彥諦指出，當前債券價格多已接近面額，利差也處於相對低檔，這意味著未來的資本利得空間可能受限；然而，非投資等級債券的核心投資價值——「票息收入」在當前環境下更顯突出，這將是推動債券總報酬表現的主要動力，也是吸引資金持續流入的關鍵因素。

該基金採取由下而上的選債策略，目前相對看好價值面優於歐洲的美國非投資等級債券，並重點佈局於金融、能源、醫療保健等產業。從績效來看，根據Lipper截至2025年底的資料，富蘭克林華美全球非投資等級債券基金（A累積型新台幣）近一年、二年、三年的績效分別達6.62%、12.28%、24.10%，表現優於同類型基金平均。在波動的市場中，非投資等級債券憑藉其高票息優勢，仍是投資組合中不可或缺的收益來源之一。