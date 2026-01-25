委內瑞拉推改革 2026年石油產量擬增18%

委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）負責人今天表示，委內瑞拉希望透過一系列改革，在今年將石油產量提高18%，相關改革將使石油產業對私人投資人全面開放。

法新社報導，PDVSA執行長歐布瑞恭（Hector Obregon）表示：「我們過去的法律…未能跟上產業當前的需求。」他並指出，2026年的目標是「至少成長18%。」

歐布瑞恭在委內瑞拉東部的普克魯斯港（Puerto La Cruz）煉油廠表示，擬議中的「有機碳氫化合物法」（Organic Hydrocarbons Law）改革，將更新石油業的法律架構，「以確保私人投資者能獲得法律保障」。

分析師表示，這項由代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）提出、並於22日經國會一讀通過的法律，是在華府施壓下起草的。此前，美軍於1月3日對卡拉卡斯發動突襲與空襲，並抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。這項法律預計將於下週通過。

根據官方數據，委內瑞拉目前每日石油產量約為120萬桶，並擁有約占全球1/5的石油儲量。

多年來的管理不善與貪腐問題，導致產量從2000年代初期每日逾300萬桶的高峰，下滑至2020年每日僅35萬桶的歷史低點。

如果這項法案過關，將鬆動國家對石油業長達數十年的控制。這套體制是由馬杜洛已故導師、激進社會主義者查維斯（Hugo Chavez）在2000年代中期加以鞏固。

美國總統川普毫不掩飾他對委內瑞拉石油的興趣，其政府更直截了當地表示，美國已接手委國原油的銷售。

羅德里格斯本週宣布，在美國協助銷售石油後，委國已收到首筆3億美元的轉帳。