快訊

直播／霍諾德現身全場歡呼！ 輕裝上陣超悠哉

正妹YTR合體「三合一主機」！PS5＋Switch 2＋Xbox 散熱器竟用傳統工藝打造

邀你仰望台北的天空！霍諾德以童心支撐攀岩初衷：要是能爬上去就好了

委內瑞拉推改革 2026年石油產量擬增18%

中央社／ 卡拉卡斯24日綜合外電報導

委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）負責人今天表示，委內瑞拉希望透過一系列改革，在今年將石油產量提高18%，相關改革將使石油產業對私人投資人全面開放。

法新社報導，PDVSA執行長歐布瑞恭（Hector Obregon）表示：「我們過去的法律…未能跟上產業當前的需求。」他並指出，2026年的目標是「至少成長18%。」

歐布瑞恭在委內瑞拉東部的普克魯斯港（Puerto La Cruz）煉油廠表示，擬議中的「有機碳氫化合物法」（Organic Hydrocarbons Law）改革，將更新石油業的法律架構，「以確保私人投資者能獲得法律保障」。

分析師表示，這項由代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）提出、並於22日經國會一讀通過的法律，是在華府施壓下起草的。此前，美軍於1月3日對卡拉卡斯發動突襲與空襲，並抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。這項法律預計將於下週通過。

根據官方數據，委內瑞拉目前每日石油產量約為120萬桶，並擁有約占全球1/5的石油儲量。

多年來的管理不善與貪腐問題，導致產量從2000年代初期每日逾300萬桶的高峰，下滑至2020年每日僅35萬桶的歷史低點。

如果這項法案過關，將鬆動國家對石油業長達數十年的控制。這套體制是由馬杜洛已故導師、激進社會主義者查維斯（Hugo Chavez）在2000年代中期加以鞏固。

美國總統川普毫不掩飾他對委內瑞拉石油的興趣，其政府更直截了當地表示，美國已接手委國原油的銷售。

羅德里格斯本週宣布，在美國協助銷售石油後，委國已收到首筆3億美元的轉帳。

委內瑞拉 法律 馬杜洛

延伸閱讀

衛報：馬杜洛被捕前 委內瑞拉現任臨時總統已承諾與美合作

罷黜馬杜洛後乘勝追擊！傳川普政府力拚年底前推翻古巴政權

紐時：美軍委內瑞拉任務 川普授權中情局臥底

美中情局長會委內瑞拉臨時總統 討論經濟安全議題

相關新聞

有爸的孩子像個寶？亞洲首富小兒子新腕表亮相 價值約4700萬元

亞洲首富、印度信實集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani）的最小兒子阿南特（Anant Ambani），最近有了一...

台北居大不易！資料庫揭「生活成本超越東京」 亞洲榜首是這城市

最新數據顯示，台北市生活成本已超越日本東京，在亞洲城市名列第15，新北市緊追在東京之後。

傳陸將開放H200晶片 台積ADR勁揚…漲2.3%

美股標普500指數上周五（23日）平盤作收，連續兩周下跌。美國總統川普掀起地緣政治的驚濤駭浪，結果卻回到原點，投資人重新...

Fed本周開會…川、鮑大戰聚焦 市場預期6月才降息

美國聯準會（Fed）本周三將舉行貨幣政策會議，市場普遍預期這回將維持利率不變，或許未來數月都將按兵不動，在通膨仍超標、就...

貝萊德投資長獲賭盤青睞 李德接任主席機率飆升

美國聯準會（Fed）下任主席競逐戰況出現最新轉折，Polymarket賭盤顯示貝萊德集團全球固定所得投資長李德出線可能性...

伊朗緊張升溫 油價狂飆 布蘭特、西德州價格均漲近3%

美國總統川普加強施壓伊朗，重新點燃美國可能採取軍事行動的憂慮，帶動國際油價23日上漲近3%，連續第五周收紅。避險基金押多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。