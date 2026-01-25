Meta 智慧眼鏡被控侵權

目前在智慧眼鏡市場居領先地位的臉書母公司Meta，25日被科技公司Solos Technology控告侵害多項涉及智慧眼鏡核心技術的專利權，Solos請求數十億美元的損害賠償，以及法院強制令，可能中斷Meta雷朋系列智慧眼鏡的銷售。

Solos控告對象除Meta，還包括合作的眼鏡大廠依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica），是雷朋母公司在美國的公司，及其旗下的奧克利（Oakley）。

Solos指控奧克利公司人員早在2015年就被介紹Solos的初期技術，奧克利高階主管接著在2019年拿到Solos一副測試用的商業樣本。對於依視路羅薩奧蒂卡的控訴內容相似，Solos指稱，2017一整年他們持續與依視路羅薩奧蒂卡接觸，對方了解Solos的概念和產品研發藍圖。

針對Meta，Solos說，原麻省理工學院研究員、後來轉任Meta產品經理的謝卡爾，2021年發表的有關Solos智慧眼鏡研究，把其中得到的Solos技術知識帶到Meta。而且就在2021年左右，Meta開始與依視路羅薩奧蒂卡合作智慧眼鏡的商業化。

此外，Meta旗下應用程式裡的AI角色，因未保護青少年免於受到性剝削，也被告上法院。Meta 23日在新墨西哥州法庭開始審理此案的前幾天，宣布完全關閉青少年與AI角色的聊天接觸，直到開發出專為青少年設計的版本為止。