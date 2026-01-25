傳陸將開放H200晶片 台積ADR勁揚…漲2.3%

美股標普500指數上周五（23日）平盤作收，連續兩周下跌。美國總統川普掀起地緣政治的驚濤駭浪，結果卻回到原點，投資人重新聚焦企業財報，以及聯準會（Fed）決策和主席繼任人選。

標普500指數23日幾無變動，那斯達克綜合指數小漲0.3%，道瓊工業指數跌285點。一周下來，道瓊和標普各跌 0.5%和0.4%，那斯達克小跌0.1%，市場躲過歐美之間差點重燃的貿易戰，如今大致重回原點。

費城半導體指數跌1.2%，受英特爾（Intel）崩跌17%所拖累，該公司財測黯淡，並警告先進製程良率不如預期。

英特爾的對手超微（AMD）大漲2.4%，輝達和台積電（2330）ADR也分別上漲1.5%和2.3%，據傳大陸官方將開放國內業者採購輝達H200晶片。

接下來美國企業財報季進入高峰，可以一窺影響今年企業展望的經濟和政治亂流。在標普500指數連續三年創下兩位數上漲佳績後，目前價位偏高，不容絲毫閃失。

「科技七雄」中，Meta、微軟和特斯拉將於28日盤後發布財報，蘋果（Apple）財報也於29日盤後揭曉。

科技巨人今年以來表現不盡人意，Meta和微軟已較一年來高點下跌超過18%、蘋果跌13%，特斯拉也自高點回落近10%。不過，投資人對這些公司的期待隨股價降低，這些重量級企業反而更有機會交出符合預期的成績單。

Resonate Wealth Partners創辦人朱里亞諾說：「科技七雄中多檔個股過去一年表現遜於標普500指數，接下來幾場財報會議可能成為扭轉局勢重要動因。」