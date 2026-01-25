伊朗緊張升溫 油價狂飆 布蘭特、西德州價格均漲近3%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普加強施壓伊朗，重新點燃美國可能採取軍事行動的憂慮，帶動國際油價23日上漲近3%，連續第五周收紅。避險基金押多油價的程度，也隨著伊朗情勢蒙上不確定性而攀上去年8月以來最高。

在伊朗暴力鎮壓全國遍地開花的抗議之際，川普已派遣海軍艦隊前往中東，再次引發他將履行威脅，攻擊伊朗高層領袖的猜測。另一方面，根據美國財政部聲明，美國23日對涉及運輸伊朗石油和石油產品九艘船，以及八家相關企業祭出制裁。

布蘭特原油期貨價格23日收漲2.8%，報每桶65.88美元，是1月14日以來最高，美國西德州中級原油漲2.9%至每桶61.07美元，也是一個多星期以來最高；兩大基準油價上周都漲逾2.5%。

石油輸出國組織（OPEC）數據顯示，伊朗是OPEC第四大原油生產國，每日生產約330萬桶原油。Rapidan能源集團表示，如果美國攻擊伊朗而且伊朗反擊，儘管機率不高，但不能排除這場衝突將影響石油供給的可能性；該集團認為中東能源生產和流動持續受到嚴重干擾的機率為20%。

美國據傳施壓伊拉克成立把獲得伊朗支持民兵組織排除在外的政府，同樣增添油價上漲動能，美國天氣嚴寒也持續推升柴油等石油產品價格。另外，美元走貶有助於降低許多買家買進以美元計價大宗商品的成本，這也是原油價格上漲推手。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）和洲際歐洲期貨交易所（ICE Futures Europe）數據，1月20日止一周避險基金的西德州中級原油和布蘭特基準原油淨多頭部位總計增加1萬5,487口，達到25萬686口合約，是去年夏天以來最高。除了伊朗情勢，哈薩克兩座油田暫停運作，也促使避險基金加碼做多油價。

另據政治新聞媒體Politico報導，川普政府正評估透過全面封鎖石油進口等新手段，推動古巴政權更迭。

