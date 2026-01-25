貝萊德投資長獲賭盤青睞 李德接任主席機率飆升

美國聯準會（Fed）下任主席競逐戰況出現最新轉折，Polymarket賭盤顯示貝萊德集團全球固定所得投資長李德出線可能性，從上周稍早的6%迅速攀升至59%，在四位候選人中成為呼聲最高的熱門人選。

財政部長貝森特上周在瑞士達沃斯表示，接替鮑爾的新任主席人選，最快本周公布。川普先前表示，已縮小下任Fed主席人選範圍。

英國金融時報引述知情人士報導，財政部官員近期向大型債券投資人詢問對李德和華許的看法。儘管財政部本來就會定期向市場參與者測風向，但近期對李德的詢問已變得更認真。

李德目前是監督貝萊德規模2.4兆債券策略的高階主管，是金融市場老將，自2009年貝萊德集團收購他的公司R3資本合夥公司後，就成為貝萊德一員。在此之前，他曾在雷曼兄弟公司任職20年。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特原本長期被視為領跑者，但在金融時報報導，大型債券投資者警告財政部，選擇川普堅定盟友可能會令市場不安、並引發對央行獨立性的擔憂後，近幾周線上賭盤預測哈塞特勝出機率大幅滑落。目前押注李德勝出機率為59%，押寶前理事華許則達到27%；哈塞特僅5%，比沃勒的6%還低。

川普上周末表示，「在不遠的未來」將宣布人選，白宮發言人德賽則說，「在總統宣布前，任何有關Fed主席提名過程的報導皆屬毫依據的猜測」。