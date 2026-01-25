Fed本周開會…川、鮑大戰聚焦 市場預期6月才降息

美國聯準會（Fed）本周三將舉行貨幣政策會議，市場普遍預期這回將維持利率不變，或許未來數月都將按兵不動，在通膨仍超標、就業市場趨緩之際，暫且靜觀其變。

分析師說，負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）繼一連串降息後，這次幾乎確定維持聯邦資金利率目標區間在3.5%~3.75%。芝商所（CME）的FedWatch工具網站顯示，期貨交易員估計Fed不調整利率機率高達97%。

去年12月，FOMC連續第三度降息1碼（0.25個百分點），之後決策官員大多表示對進一步降利率興趣缺缺。Fed基準利率將牽動各種貸款利率。

彭博1月訪調結果顯示，經濟學家認為，鑒於通膨壓力揮之不去，就業市場則有回穩跡象，Fed下次降息最快在6月，比上月調查的3月延後，第二次降息時點可能在9月，可能是今年最後一次。

自2021年以來，美國通膨率仍高於Fed定在2%的目標，招聘步調減緩則打擊就業市場。Fed官員正陷入利率降也不是、不降也不是的兩難處境，儘管通膨和就業兩方面都有改善。情況更複雜的是，聯邦政府去年10至11月關門，導致最近通膨和就業數據失真。

12位FOMC成員中，僅理事米倫力促Fed遵照總統川普之意大幅降息。

野村經濟學家團隊發布研究報告說：「我們預料，FOMC會在1月會議維持利率不變，僅理事米倫一人反對按兵不動、支持降息。（Fed主席）鮑爾可能重申，繼去年多次預防性降息後，再降門檻變高了。」

儘管利率不變，但這次決策會議或許仍有好戲可看，可能在會後記者會上演。屆時，鮑爾將回答媒體詢問，他對川普擴大公開施壓會有何反應，尤其受矚目。

川普已一再表明，Fed應大幅降息，司法部最近更對鮑爾和Fed理事庫克採取行動。白宮聲稱這些法律行動背後動機非關政治，但鮑爾公開譴責白宮的「威嚇」行徑，藉此逼Fed大幅降利率意圖昭然若揭。

經濟學家和其他專家表示，Fed能不能控制住通膨，端視大眾信不信Fed是依據經濟因素、而非政治號令制定利率政策。