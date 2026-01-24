川普引發股債匯同步下跌 究竟買什麼才能避險？

美國總統川普突然威脅要對歐洲加徵關稅，引爆一波自新冠肺炎疫情以來數一數二劇烈的跨資產同步拋售潮，讓交易員懷疑，此刻還有沒有什麼「安全資產」可作避險標的。

川普為取得格陵蘭，揚言對反對的歐洲八國祭出新關稅，頓時觸動美國股市、公債、公司債、加密幣和新興市場齊跌。其中，美股標普指數20日（周二）重推2.1%。到周三，川普立場轉變，市場隨之反彈。

然而，讓交易員驚駭的不是行情下跌，而是此情此景近年來一再重演。

在標普500指數單日跌幅至少2%的同一天，主要資產類別也全面下跌的案例，自2020年以來已發生超過20次，本周是第21次--比之前15年的總和還要多。

這情況與去年4月初「解放日關稅」掀起的市場動盪類似，演的腳本幾乎如出一轍：川普宣布震驚全球的政策，引爆劇烈的賣壓，市況隨後因川普髮夾彎而反彈。但隨著這種過程一再重演，投資人卻愈來愈不安。

每次引爆市場賣壓狂湧的導火線可能不同，這一回除關稅外，日本債市也來火上加油，但掀起的效應卻令人習以為常。市場壓力擴散得更快，衝擊更嚴重，進一步顛覆投資人對持有什麼資產最安全的認知。

長久來「股六債四」被視為穩當的投資組合配置，近年來在市場劇烈波動時卻老是吃癟，一再測試投資人的耐性。在20日當天，彭博「股六債四」模型慘跌，跌幅是去年10月以來最大，令人聯想起2022年美國通膨猛竄引發的市場動盪。

貝萊得資深基金經理人羅森伯格認為，本周的震撼不只是隨華府消息起舞，可能反映更深層的體制轉變。他說：「周二市況再度提醒我們，投資人正面臨諸多重大挑戰，包括集中化和股債相關性消失等問題。所以，我們需要另類形式的分散化。」

自疫情期間以來，股債齊漲齊跌的顧慮加深，反映一些結構性的變化：債券不再是防範股票下跌的可靠避險工具，投資人一窩蜂搶進同樣的標的（例如科技股）加劇行情波動，以及全球財政緊繃限縮政策緩衝能力。

在風險性資產盤旋在紀錄高檔之際，人工智慧（AI）泡沫疑慮和主要國家財政日益惡化，更讓投資人忐忑不安。金價過去七周來，有六周上漲，而且近日來迭創新高，正反映這種避險心態。

一些資產管理公司，例如貝萊德，已趁機推出標榜能為投資組合避險的產品，例如追蹤趨勢（trend-following）的交易，以及因子驅動」（Factor-driven）策略，號稱不論市場走向如何都有賺頭。其他業者則著重私募股權和不動產，作為分散投資的方法。