快訊

台北居大不易…資料庫揭「生活成本超越東京」 亞洲榜首是這城市

成功飛天！王心凌道具修好了 被喊「甜心教母」冷吐10個字

桃園資收車衝撞意外…外婆骨盆破裂需開刀 孫女心碎狂聽「老祖宗保佑我」

有爸的孩子像個寶？亞洲首富小兒子新腕表亮相 價值約4700萬元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
印度信實集團董事長安巴尼小兒子阿南特的名貴新表。（網路圖片／擷自Jacob & Co Instagram）
印度信實集團董事長安巴尼小兒子阿南特的名貴新表。（網路圖片／擷自Jacob & Co Instagram）

亞洲首富、印度信實集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani）的最小兒子阿南特（Anant Ambani），最近有了一只名貴新腕表，估計價值約150萬美元（台幣4,700萬元）。

這只手表由奢華鐘錶製造商傑克寶（Jacob & Co）出品，表面中央有著阿南特坐在金黃座椅上的迷你雕像，四周鑲了397顆珍貴寶石，還配置了立體造型的獅子、孟加拉虎，設計主題是他所擁有的私人野生動物保護區「萬塔拉」（Vantara）。

傑克寶沒有公開這只表的價格，根據鐘表產業組織Watchopea估計，它的價值約在150萬美元。

阿南特的「萬塔拉」野生動物保護區，並未對公眾開放。園區去年3月由印度總理莫迪親臨參加啟用儀式，也是2024年阿南特舉辦豪華婚禮所在地。「萬塔拉」位於印度西部古吉拉特邦的賈姆納加爾（Jamnagar），距離信實集團所有的石油煉油廠不遠，該煉油廠是全球規模最大的煉油設施。

BBC報導指出，「萬塔拉」去年曾因被指控非法取得動物、虐待動物，而登上新聞版面，不過之後由印度最高法院指派的調查團隊，並未發現任何不當行為的證據。

傑克寶在社群平台上公開這款腕表時表示，這件全新的奢華手表是「向萬塔拉致敬」，而表盤中央的阿南特雕像「象徵著守護精神與責任感」。表面所鑲嵌的寶石，包括鑽石、綠色藍寶石、石榴石及其他珍貴寶石。

傑克寶在印度的零售合作夥伴Ethos Watches主管說，公司未揭露手表價格，目前亦未在門市販售。

印度 腕表

延伸閱讀

食物歧視？印度學霸微波家鄉菜遭嫌「味道刺鼻」 槓上美大學獲賠627萬

印度男女殺人犯獄中相識相戀 獲准假釋15天返鄉成親

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

「別喊我老外」… 美國男子武當山習武15年 金髮變黑髮

相關新聞

台北居大不易！資料庫揭「生活成本超越東京」 亞洲榜首是這城市

最新數據顯示，台北市生活成本已超越日本東京，在亞洲城市名列第15，新北市緊追在東京之後。

有爸的孩子像個寶？亞洲首富小兒子新腕表亮相 價值約4700萬元

亞洲首富、印度信實集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani）的最小兒子阿南特（Anant Ambani），最近有了一...

美元今年回升恐無望 策略師：川普啟動賣美國、買歐洲資金輪動

本周初，金融市場風聲鶴唳，因格陵蘭而起的美歐貿易戰似乎一觸即發，美股、美債、美元同步重挫。在美國總統川普表明不動武奪取格...

英特爾股價跌倒 為何AMD還能「連9漲」一路往上跑？

英特爾（Intel）股價周五（23日）因前一日財測不佳大跌17%之際，超微（AMD）股價已經連續第九天上漲。似乎在英特爾...

地緣政治雜音漸息 華爾街目光轉向科技七雄財報和Fed獨立性

美國股市標普500指數周五平盤作收，連續兩周下跌。美國總統川普掀起地緣政治的驚濤駭浪，結果卻是原地踏步，投資人重新將注意...

格陵蘭有企鵝？白宮AI製圖鬧笑話 意外讓這個迷因幣暴漲800%

美國總統川普近來不斷展現從丹麥手中奪下格陵蘭的欲望，白宮23日在X和臉書（Facebook）等社群媒體上傳一張以人工智慧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。