台北居大不易！資料庫揭「生活成本超越東京」 亞洲榜首是這城市

最新數據顯示，台北市生活成本已超越日本東京，在亞洲城市名列第15，新北市緊追在東京之後。

根據Numbeo資料庫的2026年城市生活成本指數，台北市生活成本指數為54.7，東京為54.2，如果只看亞洲排在第17名。亞洲生活成本最高城市是以色列特拉維夫，新加坡名列第二，香港及南韓首爾分別排在第八和第九名。

新北市生活成本指數為51.1，在亞洲名列第19，台中市以47.6排在第25名。日本大阪名列第33，中國大陸上海和北京排名分別是第43及第45名。