快訊

台北居大不易…資料庫揭「生活成本超越東京」 亞洲榜首是這城市

成功飛天！王心凌道具修好了 被喊「甜心教母」冷吐10個字

桃園資收車衝撞意外…外婆骨盆破裂需開刀 孫女心碎狂聽「老祖宗保佑我」

台北居大不易！資料庫揭「生活成本超越東京」 亞洲榜首是這城市

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
最新數據顯示，台北市生活成本已超越日本東京，在亞洲城市名列第15，新北市緊追在東京之後。圖為民眾在商圈購物的畫面，示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
最新數據顯示，台北市生活成本已超越日本東京，在亞洲城市名列第15，新北市緊追在東京之後。圖為民眾在商圈購物的畫面，示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

最新數據顯示，台北市生活成本已超越日本東京，在亞洲城市名列第15，新北市緊追在東京之後。

根據Numbeo資料庫的2026年城市生活成本指數，台北市生活成本指數為54.7，東京為54.2，如果只看亞洲排在第17名。亞洲生活成本最高城市是以色列特拉維夫，新加坡名列第二，香港及南韓首爾分別排在第八和第九名。

新北市生活成本指數為51.1，在亞洲名列第19，台中市以47.6排在第25名。日本大阪名列第33，中國大陸上海和北京排名分別是第43及第45名。

台北生活成本在亞洲城市名列第15，日本東京排在第17名。圖／取自Numbeo資料庫網站
台北生活成本在亞洲城市名列第15，日本東京排在第17名。圖／取自Numbeo資料庫網站

日本 東京 指數 北市 新北

延伸閱讀

車廂內揮舞剪刀！東京埼京線乘客驚慌竄逃 17歲男被以現行犯逮捕

在日本東京馳騁！《極限競速：地平線6》公開封面車款為豐田GR GT

公務車在東京赤坂十字路口高速闖紅燈 6車撞成一團1死8傷

前往台場東京Joypolis！適合親子同樂的東京「室內遊樂景點」首選

相關新聞

台北居大不易！資料庫揭「生活成本超越東京」 亞洲榜首是這城市

最新數據顯示，台北市生活成本已超越日本東京，在亞洲城市名列第15，新北市緊追在東京之後。

有爸的孩子像個寶？亞洲首富小兒子新腕表亮相 價值約4700萬元

亞洲首富、印度信實集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani）的最小兒子阿南特（Anant Ambani），最近有了一...

美元今年回升恐無望 策略師：川普啟動賣美國、買歐洲資金輪動

本周初，金融市場風聲鶴唳，因格陵蘭而起的美歐貿易戰似乎一觸即發，美股、美債、美元同步重挫。在美國總統川普表明不動武奪取格...

英特爾股價跌倒 為何AMD還能「連9漲」一路往上跑？

英特爾（Intel）股價周五（23日）因前一日財測不佳大跌17%之際，超微（AMD）股價已經連續第九天上漲。似乎在英特爾...

地緣政治雜音漸息 華爾街目光轉向科技七雄財報和Fed獨立性

美國股市標普500指數周五平盤作收，連續兩周下跌。美國總統川普掀起地緣政治的驚濤駭浪，結果卻是原地踏步，投資人重新將注意...

格陵蘭有企鵝？白宮AI製圖鬧笑話 意外讓這個迷因幣暴漲800%

美國總統川普近來不斷展現從丹麥手中奪下格陵蘭的欲望，白宮23日在X和臉書（Facebook）等社群媒體上傳一張以人工智慧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。