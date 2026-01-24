英特爾股價跌倒 為何AMD還能「連9漲」一路往上跑？

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
截至周五連九漲的AMD，創下自2019年11月19日以來最長連漲紀錄。圖／路透社資料照
英特爾Intel）股價周五（23日）因前一日財測不佳大跌17%之際，超微AMD）股價已經連續第九天上漲。似乎在英特爾承受極大壓力時，對手AMD更加火熱。

截至周五連九漲的AMD，創下自2019年11月19日以來最長連漲紀錄。在這九個交易日上攻期間，漲幅已逾27%，不過有分析師認為，投資人驚覺英特爾營運短期難以振作之後，AMD還能再獲得更多青睞。因為比起英特爾這次崩跌前的漲幅，AMD遠遠不如。

瑞穗分析師克萊恩在周五的報告中說：「英特爾在財報電話說明會上所講到的每件事，對AMD而言都很好。」

例如，英特爾強調了供應的大幅緊縮，迫使公司產能由個人電腦部門移出，轉至需求更大的資料中心部門。然而，面臨供應吃緊挑戰的晶片商不只英特爾一家，克萊恩認為，AMD比英特爾更能因應客戶需求，因為AMD的晶片委由台積電代工，產出穩定。

克萊恩指出，AMD的伺服器CPU（中央處理器）、第五代Epyc處理器，性能表現比英特爾的晶片好，在資料中心的超大型客戶中更受歡迎。所以，當英特爾在財報說明會上提到超大型客戶的需求遠比先前預期大得多時，正是AMD的好兆頭。

再者，比起英特爾，AMD股票「便宜非常多」。而且AMD錢花得比較少、預期營收成長更高，可望有更好的利潤率。

市場焦點一直放在AMD與輝達（Nvidia）在人工智慧（AI）GPU（繪圖處理器）領域的競爭。但在伺服器CPU市場裡，英特爾與AMD的對戰愈發有趣。

根據KeyBanc分析師文恩的說法，AMD現已完全賣光今年的伺服器CPU。

依照克萊恩的觀點，AMD在AI賽局當中，比英特爾投入更多，已推出Instinct系列這樣的「真正AI產品」。投資人現在正在等著看AMD的首個機架等級解決方案「Helios」今年下半年推出後，能如何與輝達競爭。

