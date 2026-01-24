快訊

藍營助理費除罪化修法「攢便便」 不排除下周三讀「給有需要立委交代」

每個月兩次！東大教授涉收賄被捕 疑向業者要求肥皂浴等性招待30次

聽新聞
0:00 / 0:00

地緣政治雜音漸息 華爾街目光轉向科技七雄財報和Fed獨立性

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普掀起地緣政治的驚濤駭浪，結果卻如美股反應如同原地踏步。路透
美國總統川普掀起地緣政治的驚濤駭浪，結果卻如美股反應如同原地踏步。路透

美國股市標普500指數周五平盤作收，連續兩周下跌。美國總統川普掀起地緣政治的驚濤駭浪，結果卻是原地踏步，投資人重新將注意力轉回企業財報，以及聯準會（Fed）決策和主席繼任人選。

標普500指數周五幾無變動，那斯達克綜合指數小漲0.3%，道瓊工業指數跌285點。一周下來，道瓊和標普各跌 0.5%和0.4%，那斯達克小挫 0.1%，市場躲過歐美之間差點重燃的貿易大戰，如今大致重回原點。

費城半導體指數跌1.2%，受英特爾（Intel）崩跌17%所拖累，執行長陳立武發出黯淡財測，並警告先進製程良率不如預期。

英特爾的對手超微（AMD）大漲2.4%。輝達（NVIDIA）和台積電ADR也分別上漲1.5%和2.3%，據傳大陸官方將開放國內業者採購輝達H200晶片。

Resonate Wealth Partners創辦人朱里亞諾（Alexander Guiliano）說：「本周市場走勢對投資人是一個重要的提醒：切勿讓華府放出的政治消息干擾投資布局，並在股市因重大消息而重挫時，把握進場尋找機會。」

接下來美國企業財報季進入高峰，可以一窺影響今年企業展望的經濟和政治亂流。在標普 500 指數連續三年創下兩位數上漲佳績後，目前價位偏高，不容絲毫閃失。

「科技七雄」中有四家公司準備登場：Meta、微軟（Microsoft）和特斯拉（Tesla）將於周三盤後發布財報，蘋果（Apple）財報也於周四盤後揭曉。

科技巨人今年以來表現不盡人意，Meta 和微軟已較一年來高點下跌超過 18%；蘋果也跌 13%，特斯拉也自高點回落近 10%。不過，投資人門檻隨股價降低，這些重量級企業反而更有機會交出較符合預期的成績單。

朱里亞諾說：「科技七雄中多檔個股過去一年的表現遜於標普 500 指數，因此接下來這幾場財報法說會，可能成為扭轉局勢的重要動因。」

蘋果尤受關注。Landsberg Bennett 私人財富管理公司投資長藍斯柏格 （Michael Landsberg）指出，受惠於 iPhone 17 的換機潮，若繳出獲利強勁的財報，預料可提振已連跌八周的股價。

聯準會（Fed）周三（台北時間周四凌晨）的決策會議，是另一場重頭戲。投資人幾乎一致認為，基準利率將維持不變在目前 3.50% 至 3.75% 的區間。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）最後決議有多少人表示異議，也深受矚目。川普政府頻頻對Fed理事庫克和主席鮑爾頻頻施壓，引發外界對Fed獨立性的質疑。財政部長貝森特本周在瑞士達沃斯表示，接替鮑爾的新任主席人選，最快下周就會公布。川普早先已表示，已縮小下一任Fed主席人選範圍，從預測市場看來，貝萊德集團全球固定所得投資長李德竄升，如今呼聲最高。

指數 標普 Fed 美國 美股

延伸閱讀

彰化28歲無照女駕賓士失控撞特斯拉…豐田也倒楣 2人受傷送醫

經濟日報社論／川普逼鮑爾降息 反落居下風

聯準會主席鮑爾出席庭審支持理事庫克 美財長狠批：將Fed政治化

馬斯克宣布 2 月 14 日後特斯拉 FSD全面改採月訂閱 買斷制走入歷史！

相關新聞

英特爾股價跌倒 為何AMD還能「連9漲」一路往上跑？

英特爾（Intel）股價周五（23日）因前一日財測不佳大跌17%之際，超微（AMD）股價已經連續第九天上漲。似乎在英特爾...

格陵蘭有企鵝？白宮AI製圖鬧笑話 意外讓這個迷因幣暴漲800%

美國總統川普近來不斷展現從丹麥手中奪下格陵蘭的欲望，白宮23日在X和臉書（Facebook）等社群媒體上傳一張以人工智慧...

地緣政治雜音漸息 華爾街目光轉向科技七雄財報和Fed獨立性

美國股市標普500指數周五平盤作收，連續兩周下跌。美國總統川普掀起地緣政治的驚濤駭浪，結果卻是原地踏步，投資人重新將注意...

銀價破百美元、金價奔向5千 金銀雙飆靠3股力量猛推

銀價3日漲破每英兩100美元大關，金價持續奔向5,000美元。專家指出，貴金屬這波漲勢凌厲，主要受三股力量推動，不只是投...

保護兒童數位健康 芬蘭13歲以下禁用智慧手機

芬蘭國家教育局、健康與福利研究院（THL）近日共同發布，明確規範兒童課餘使用數位裝置的年齡及時間，13歲以下兒童不宜擁有...

TikTok合資公司成立但事情還未落幕？美眾議院表示將對協議進行監督

路透社報導，一些美國議員週五表示，TikTok 的中國母公司字節跳動為避免美國禁止這款社交媒體應用而達成的協議，即成立一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。