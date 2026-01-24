格陵蘭有企鵝？白宮AI製圖鬧笑話 意外讓這個迷因幣暴漲800%

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
白宮23日在社群媒體上傳川普與企鵝在格陵蘭雪地上行走的設計圖片。圖／取自白宮X
白宮23日在社群媒體上傳川普與企鵝在格陵蘭雪地上行走的設計圖片。圖／取自白宮X

美國總統川普近來不斷展現從丹麥手中奪下格陵蘭的欲望，白宮23日在X和臉書（Facebook）等社群媒體上傳一張以人工智慧（AI）生成的圖片，內容是川普和一隻手持美國國旗的企鵝在格陵蘭雪地上行走，並搭配「擁抱企鵝」的文字，藉此凸顯奪取格陵蘭的野心。

不過，這張圖片旋即在網路上遭到許多人嘲弄，網友紛紛表示企鵝棲息在南半球的南極洲，而非位於北半球的格陵蘭。一名用戶也表示，企鵝腳印和步伐絕對不會和人類一樣大，白宮上傳這種圖片「太尷尬了」。

值得注意的是，白宮上傳這張照片後，以Solana區塊鏈為基礎的迷因幣PENGUIN價格飆漲，24小時漲幅超過800%，市值突破6,000萬美元。

白宮使用的迷因靈感可能來自2007年紀錄片「冰旅紀事」（Encounters at the End of the World），這部紀錄片有一個一隻阿德利企鵝離開棲息地，獨自走向南極內陸的片段，這個片段後來被改造成「虛無主義企鵝」迷因。

