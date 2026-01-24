銀價破百美元、金價奔向5千！金銀雙飆靠3股力量猛推

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
銀價3日漲破每英兩100美元大關，金價持續奔向5,000美元。專家指出，貴金屬這波漲勢凌厲主要受三股力量推動，不只是投機買盤而已。法新社
銀價3日漲破每英兩100美元大關，金價持續奔向5,000美元。專家指出，貴金屬這波漲勢凌厲主要受三股力量推動，不只是投機買盤而已。法新社

銀價3日漲破每英兩100美元大關，金價持續奔向5,000美元。專家指出，貴金屬這波漲勢凌厲，主要受三股力量推動，不只是投機買盤而已。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗指出，這三大驅動力包括：

一、策略性分散投資

世界各國央行和官方機構持續減碼傳統上被視為安全避風港的資產，例如美元與美國公債，儘管只是緩步、漸進式的調整，但增持貴金屬的大方向明確，提供金、銀價格紮實的支撐。

二、機構投資人上車

更多機構投資人也躍上這波買進列車，其中許多機構如今已把金屬直接整合至模型投資組合。

三、「常駐」vs.「來此一遊」投資

以上機構屬常駐型長期投資人，在他們買進的同時，所謂「遊客」型的短期投資人--投機性短線買家也趕搭這班列車--為漲勢推波助瀾。

銀價飆漲尤其受矚目。StoneX分析師歐康奈爾說：「白銀正處於一波自我驅動的狂熱中。多重地緣政治風險助漲金價，連帶托起銀價。」

路透報導，白銀現貨價23日勁漲5.1%，躍上每英兩101美元 ，2026年迄今漲幅已達40%，延續2025全年飆漲147%的猛烈漲勢。同日，金價漲抵每英兩4,988美元，再創新高。

但美銀（BofA）策略師韋德默估計，銀價與基本面相符的價位大約在每英兩60美元，因為太陽能板生產商的需求或許已在2025年見頂，而整體工業需求也隨著銀價飆高而減弱。

白銀這一波狂漲下來，若以23日市價計算，現在只要用50英兩的白銀，即可買到1英兩的黃金，比去年4月所需的105英兩減半。

這項比值（即「金銀比）被交易員和分析師用來估測未來行情走向。由此可見，銀價表現超越金價的幅度已顯得太牽強。

金價 投資人

