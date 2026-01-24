快訊

保護兒童數位健康 芬蘭13歲以下禁用智慧手機

中央社／ 赫爾辛基24日專電
芬蘭宣布13歲以下禁用智慧手機。路透
芬蘭宣布13歲以下禁用智慧手機。路透

芬蘭國家教育局、健康與福利研究院（THL）近日共同發布，明確規範兒童課餘使用數位裝置的年齡及時間，13歲以下兒童不宜擁有個人智慧型手機，也不應使用社群媒體服務。

芬蘭官方建議，應依年齡訂定兒童每日使用螢幕的上限，2歲以下幼兒完全不建議接觸螢幕；2至5歲兒童每日最多1小時；6至10歲同樣限於每日1小時；11至13歲則放寬至每日2小時。建議不包含學校作業所需的使用時間，並強調必要時家長應主動介入管理。

內容適齡性也是重點之一，規範要求兒童接觸的數位內容必須適合其年齡、有助發展，包括遊戲、電視節目及影片都應嚴格遵守年齡分級，避免兒童接觸有害內容。

相比去年10月公布的草案，正式版建議更為嚴格，除禁止使用社群媒體的規定，並新增不建議擁有智慧型手機的條文。政府去年秋季公開徵求意見，收到超過6000則家長回饋，多數支持加強管制，促使官方修正內容。

據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，青少年醫學副教授柯索拉（Silja Kosola）直言，過早給孩童手機等同進行不受控制的人體實驗；芬蘭家庭數位化程度高，但給孩童手機的年齡太小，限制社群媒體的責任不應只落在家長身上。

據THL發布的新聞稿，社會安全部長葛蘭拉松（Sanni Grahn-Laasonen）表示，讓孩童不被數位裝置綁架是成人的責任，建議可協助家長把關。她強調需透過更嚴格的法規保障兒童安全成長。

教育部長阿德勒克羅伊茨（Anders Adlercreutz）指出，學前教育與義務教育階段將教導兒童在數位環境中安全操作的技能，教育機構可與家庭合作落實建議。

建議制定共邀集公部門、研究機構、醫療單位、教育界、非營利組織及企業等160位專家參與，並蒐集兒童自身的看法，同時參考研究數據、國際案例及各領域專業意見，主要目標在促進兒童整體健康與學習發展，預防不當使用數位裝置與內容可能造成的危害，提升家庭與兒童的數位健康。

芬蘭2026年將繼續推動相關工作，進一步制定13至18歲青少年的數位使用建議。由芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）主導的15歲以下禁用社群媒體立法評估，亦預計於近期完成。

芬蘭 智慧手機

