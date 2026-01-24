TikTok合資公司成立但事情還未落幕？美眾議院表示將對協議進行監督

路透社報導，一些美國議員週五表示，TikTok 的中國母公司字節跳動為避免美國禁止這款社交媒體應用而達成的協議，即成立一家美國控股的合資企業，需要國會的審查。

TikTok美國合資公司22日正式成立，被認為TikTok歷經數年的紛擾從此落幕。這家數據安全合資公司由三個主要投資人共同管理，分別為甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖及阿布達比投資公司ＭＧＸ。這三家公司各持有該合資公司的百分之十五股份，而字節跳動持有百分之十九點九股份，仍為最大單一股東。

不過，國會似乎並不滿意這一結果。報導稱，眾議院中國事務特別委員會共和黨主席傑克．穆勒納爾表示，該委員會將對週四最終敲定的協議進行監督，並補充說，「絕不能允許中國將一款應用程序武器化，以此分裂和削弱我們的國家。這項協議能否確保中國不會對算法施加影響？相關各方能否向美國民眾保證他們的數據安全？這些問題都需要得到解答。」

報導稱，民主黨參議員艾德．馬基表示，該協議留下了許多關鍵問題沒有得到解答。他說，「白宮幾乎沒有提供任何關於這項協議的細節，包括TikTok的演算法是否真的不受中國的影響。這種缺乏透明度的做法令人反感。」馬基說，「國會有責任調查這項協議，要求公開透明，並確保任何安排都能真正保護國家安全，同時又能保證TikTok繼續運營。」

白宮和TikTok皆未就馬基的批評做出回應。

字節跳動表示，TikTok USDS合資公司將透過資料隱私和網路安全措施來保障美國用戶資料、應用程式和演算法的安全。該公司並未透露此次剝離的具體細節。

報導稱，對於這家社群媒體公司而言，這筆交易是一個里程碑。此前，該公司與該應用程式進行了多年的鬥爭，這場鬥爭始於 2020年8月，當時川普總統以國家安全為由試圖禁止該應用，但最終失敗。川普選擇不執行2024年4月通過的一項法律，該法律要求字節跳動在隔年1月之前出售其美國資產，否則將面臨禁令——這項措施得到了最高法院的支持。

報導稱，中國事務特別委員會的首席民主黨議員羅．康納此前曾試圖廢除 2024 年的法律，並表示「這項協議再次給許多創作者帶來了不確定性」。