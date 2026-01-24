快訊

與殉職勇消詹能傑同進火場 義消盧彥宏今肺部不適送醫高壓氧治療

川普嘲諷北約盟軍「躲後方」！ 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了

大客運從苗栗退場 幸福巴士隨招隨停偏鄉交通更加分？

TikTok合資公司成立但事情還未落幕？美眾議院表示將對協議進行監督

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
TikTok的標誌。 (路透)
TikTok的標誌。 (路透)

路透社報導，一些美國議員週五表示，TikTok 的中國母公司字節跳動為避免美國禁止這款社交媒體應用而達成的協議，即成立一家美國控股的合資企業，需要國會的審查。

TikTok美國合資公司22日正式成立，被認為TikTok歷經數年的紛擾從此落幕。這家數據安全合資公司由三個主要投資人共同管理，分別為甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖及阿布達比投資公司ＭＧＸ。這三家公司各持有該合資公司的百分之十五股份，而字節跳動持有百分之十九點九股份，仍為最大單一股東。

不過，國會似乎並不滿意這一結果。報導稱，眾議院中國事務特別委員會共和黨主席傑克．穆勒納爾表示，該委員會將對週四最終敲定的協議進行監督，並補充說，「絕不能允許中國將一款應用程序武器化，以此分裂和削弱我們的國家。這項協議能否確保中國不會對算法施加影響？相關各方能否向美國民眾保證他們的數據安全？這些問題都需要得到解答。」

報導稱，民主黨參議員艾德．馬基表示，該協議留下了許多關鍵問題沒有得到解答。他說，「白宮幾乎沒有提供任何關於這項協議的細節，包括TikTok的演算法是否真的不受中國的影響。這種缺乏透明度的做法令人反感。」馬基說，「國會有責任調查這項協議，要求公開透明，並確保任何安排都能真正保護國家安全，同時又能保證TikTok繼續運營。」

白宮和TikTok皆未就馬基的批評做出回應。

字節跳動表示，TikTok USDS合資公司將透過資料隱私和網路安全措施來保障美國用戶資料、應用程式和演算法的安全。該公司並未透露此次剝離的具體細節。

報導稱，對於這家社群媒體公司而言，這筆交易是一個里程碑。此前，該公司與該應用程式進行了多年的鬥爭，這場鬥爭始於 2020年8月，當時川普總統以國家安全為由試圖禁止該應用，但最終失敗。川普選擇不執行2024年4月通過的一項法律，該法律要求字節跳動在隔年1月之前出售其美國資產，否則將面臨禁令——這項措施得到了最高法院的支持。

報導稱，中國事務特別委員會的首席民主黨議員羅．康納此前曾試圖廢除 2024 年的法律，並表示「這項協議再次給許多創作者帶來了不確定性」。

美國 TikTok 字節跳動

延伸閱讀

高市解散國會 眾議院議員「被開除」為何高喊萬歲…他推測可能原因

美國正式退出WHO 專家稱只會讓中國受益

TikTok在美設新合資公司

TikTok協議拍板… 可續留美國 美方持股逾8成

相關新聞

TikTok合資公司成立但事情還未落幕？美眾議院表示將對協議進行監督

路透社報導，一些美國議員週五表示，TikTok 的中國母公司字節跳動為避免美國禁止這款社交媒體應用而達成的協議，即成立一...

保護兒童數位健康 芬蘭13歲以下禁用智慧手機

芬蘭國家教育局、健康與福利研究院（THL）近日共同發布，明確規範兒童課餘使用數位裝置的年齡及時間，13歲以下兒童不宜擁有...

美股收盤英特爾重挫 跌回川普加持後水準

美國晶片大廠英特爾股價今天大跌17%，回到美國總統川普在月初口頭加持後的水準。分析師認為市場高估英特爾價值，新型14A製...

加國總理與大陸簽協議 盧特尼克罵「愚蠢」

美國商務部長盧特尼克廿二日在世界經濟論壇（ＷＥＦ）年會場邊接受彭博訪問時說，加拿大最近與中國大陸達成的協議，可能損害今夏將啟動的美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）談判，並批評加國「在玩弄一套他們自己並未真正深思熟慮的規則」。

歐洲富豪擬降低對美投資

長期以來，歐洲的超級富豪透過投資美國，賺得盆滿缽滿，從美妝用品到太空旅行，包羅萬象。但現在，這些規模過大的押注卻讓他們心...

日本2025年粗鋼產量 56年低點

受中國大陸出口鋼材持續逼近紀錄新高影響，日本2025年粗鋼產量下滑至1969年來最低。為維持一定規模產量和產業競爭力，日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。