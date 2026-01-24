快訊

美股收盤英特爾重挫 跌回川普加持後水準

中央社／ 紐約23日專電
美國晶片大廠英特爾股價今天大跌17%。路透

美國晶片大廠英特爾股價今天大跌17%，回到美國總統川普在月初口頭加持後的水準。分析師認為市場高估英特爾價值，新型14A製程晶片獲利時間難料及欠缺清晰人工智慧策略。

英特爾（Intel）執行長陳立武22日在去年第4季業績公布後，對無法滿足市場需求感到失望。「公司已走在未來營運數年的路上，這需要時間與解決方案。」

英特爾股價22日盤後交易大跌約13%，23日持續下跌，總跌幅達17%，收盤價45.08美元。英特爾在美國政府加持與輝達（Nvidia）、軟銀集團（SoftBankGroup）注資下，股價曾大漲147%，超過54美元。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）分析，市場期待英特爾將推動資料中心業務，過去6個月股價漲幅超過130%，是今年預估營利的88倍，超過所有晶片業者，23日拋售創下英特爾近18個月最大跌幅。

報導指出，英特爾希望轉型後的晶圓代工部門吸引重要要設計業者的合約，才能維繫公司營運，但晶片代工部門去年營運損失超過100億美元。近期市場傳言，英特爾至少將有一家主要客戶，但昨天的說明會英特爾表明距離宣布客戶名單還很遙遠。

英特爾是美國老牌科技業者，設計與生產的中央處理器（CPU）在個人電腦時期領導全球市場，但面臨美國與全球業者競爭。

川普（Donald Trump）希望晶片製造重返美國，對英特爾寄予厚望。美國政府去年8月入主取得約10%股權，川普曾指對此感到驕傲，為美國民眾賺了不少錢，股價因此大幅攀升。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）曾在財經頻道CNBC指出，14A製程晶片可在今年下半年面世，但加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC Capital Markets）分析師認為，14A晶片帶來有意義營收可能得等到2028年底。

投資銀行傑富瑞集團（Jefferies Group）分析師認為，樂見英特爾近期可能出現機會，但股價下跌後仍未見清晰營運方向、人工智慧策略與晶圓、封裝廠計畫動向。

