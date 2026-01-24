避險需求推升金銀價格 美股互有漲跌
美國總統川普就格陵蘭發表和解性言論後，又對伊朗問題示警，在避險需求升高下金銀價格創高，美國股市今天互有漲跌。
道瓊工業指數終場下跌285.30點，或0.58%，收在49098.71點。
標準普爾500指數上漲2.26點，或0.03%，收在6915.61點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲65.23點，或0.28%，收在23501.25點。
費城半導體指數下跌97.247點，或1.21%，收在7957.926點。
