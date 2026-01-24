避險需求推升金銀價格 美股互有漲跌

快訊

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

美國總統川普就格陵蘭發表和解性言論後，又對伊朗問題示警，在避險需求升高下金銀價格創高，美國股市今天互有漲跌。

道瓊工業指數終場下跌285.30點，或0.58%，收在49098.71點。

標準普爾500指數上漲2.26點，或0.03%，收在6915.61點。

科技股為主的那斯達克指數上漲65.23點，或0.28%，收在23501.25點。

費城半導體指數下跌97.247點，或1.21%，收在7957.926點。

指數 美國 科技股

相關新聞

加國總理與大陸簽協議 盧特尼克罵「愚蠢」

美國商務部長盧特尼克廿二日在世界經濟論壇（ＷＥＦ）年會場邊接受彭博訪問時說，加拿大最近與中國大陸達成的協議，可能損害今夏將啟動的美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）談判，並批評加國「在玩弄一套他們自己並未真正深思熟慮的規則」。

WEF新話題 各國加速「去美化」…減少貿易、金融依賴

美國總統川普今年重登達沃斯世界經濟論壇（WEF）前，以關稅要脅奪取格陵蘭，震撼國際社會，促使各國加速「去美國化」的貿易與...

川普威脅Fed獨立性、投資者撤出美債美元…金屬狂熱 金價衝5,000美元

貴金屬與基本金屬價格23日盤中全面走高，黃金、白銀及白金再度刷新歷史紀錄，金價逼近每英兩5,000美元整數大關，銀價挑戰...

歐洲富豪擬降低對美投資

長期以來，歐洲的超級富豪透過投資美國，賺得盆滿缽滿，從美妝用品到太空旅行，包羅萬象。但現在，這些規模過大的押注卻讓他們心...

日本2025年粗鋼產量 56年低點

受中國大陸出口鋼材持續逼近紀錄新高影響，日本2025年粗鋼產量下滑至1969年來最低。為維持一定規模產量和產業競爭力，日...

格陵蘭震撼效應 美股一周失血170億美元

美國銀行（BofA）表示，在美國總統川普威脅因格陵蘭問題對部分歐洲國家加徵關稅的一周裡，美股資金流出接近170億美元，歐...

