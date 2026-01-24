川普政策引發動盪推升避險需求 銀價每盎司破100美元

受美國總統川普政策引發動盪的影響，市場避險需求大增，白銀價格今天首度突破每盎司100美元大關。

法新社報導，銀價在3個半月內翻倍，今天盤中觸及歷史新高每盎司100.29美元。

除了避險需求帶動銀價大漲外，也受惠這種貴金屬在太陽能板、電子產品及珠寶製造等的強勁需求。

買方大量搶購白銀用於人工智慧（AI）資料中心，也導致供應吃緊。

金價同樣走強，今天逼近每盎司5000美元的歷史高點，在經濟動盪時期，投資人愈來愈轉向這類傳統避險商品。