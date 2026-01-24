川普政策引發動盪推升避險需求 銀價每盎司破100美元

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導

美國總統川普政策引發動盪的影響，市場避險需求大增，白銀價格今天首度突破每盎司100美元大關。

法新社報導，銀價在3個半月內翻倍，今天盤中觸及歷史新高每盎司100.29美元。

除了避險需求帶動銀價大漲外，也受惠這種貴金屬在太陽能板、電子產品及珠寶製造等的強勁需求。

買方大量搶購白銀用於人工智慧（AI）資料中心，也導致供應吃緊。

金價同樣走強，今天逼近每盎司5000美元的歷史高點，在經濟動盪時期，投資人愈來愈轉向這類傳統避險商品。

避險 金價 美國

延伸閱讀

川普態度轉彎關鍵？ 這副墨鏡成達沃斯最熱話題…還帶動製造商股價飆

川普邀入和平理事會 泰國總理阿努廷：下屆政府決定

川普建議援引集體防禦條款 「考驗」北約保護美國邊境

川普說4月訪陸習近平年底回訪 北京：目前沒可提供消息

相關新聞

加國總理與大陸簽協議 盧特尼克罵「愚蠢」

美國商務部長盧特尼克廿二日在世界經濟論壇（ＷＥＦ）年會場邊接受彭博訪問時說，加拿大最近與中國大陸達成的協議，可能損害今夏將啟動的美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）談判，並批評加國「在玩弄一套他們自己並未真正深思熟慮的規則」。

2大指標閃現警訊！投資策略師：美股熊市正蓄積動能

美國總統川普周二揚言對反對美國奪取格陵蘭的歐洲國家祭出新關稅，貿易戰疑慮再起，美股標普500指數應聲重挫2.1%，但在川...

不合理？英特爾股票竟比台積貴 專家：以為能成「美版台積電」太天真

英特爾（Intel）股價過去五個月漲勢凌厲，使得該公司股票如今比全球晶圓代工龍頭業者台積電還貴，與2024和2025年大...

輝達H200批准近了？傳大陸已通知阿里巴巴等大廠「可準備下單」

中國大陸據傳已通知阿里巴巴等國內科技大廠，可為訂購輝達H200人工智慧（AI）晶片做準備，暗示北京當局可能即將正式批准進...

南韓調查酷澎個資外洩 美股東控李在明親中尋求美介入

南韓電商平台酷澎（Coupang）爆發個資外洩事件遭首爾當局調查，韓媒今天報導，酷澎2個美國股東向美國政府遞交請願書，指...

員工焦慮最深？最新調查揭AI採用率大增 但使用信心下滑18%

美國最大人力仲介萬寶華（ManpowerGroup）公布「2026全球人才氣壓計」（2026 Global Talent...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。