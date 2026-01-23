美國冰風暴將臨，本周天然氣暴漲63%

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國天然氣價格本周暴漲63%，主因氣象預測指出美國將遭遇多年來最嚴寒、降雪量最大的風暴，從德州沙漠到五大湖區都將受凍。能源部22日晚間已經指示電力業者準備採取非常措施，隨時啟動備用發電能力。

明尼亞波利、芝加哥與底特律等地，周五起氣溫降到零下，預測紐約及華盛頓周末將被大雪埋沒。

能源市場最擔心的是德州及美南其他地區，因為超寒氣候可能使美國最主要的石油及天然氣田結冰，並波及電網。

氣價格漲幅最大的，是近期交割的天然氣合約。2月份取暖與發電用天然氣期貨價格，3天的漲幅創空前紀錄；22日每百萬英國量單位（BTU）的價格漲到5.045元，而上周末時僅3.103美元。

嚴寒可能對能源市場造成較長期的影響。交易預期大量天然氣生產將因為油井凍結而停頓，而取暖需求則達到最高峰，必須大量動用國內庫存。

