WEF新話題 各國加速「去美化」…減少貿易、金融依賴

美國總統川普今年重登達沃斯世界經濟論壇（WEF）前，以關稅要脅奪取格陵蘭，震撼國際社會，促使各國加速「去美國化」的貿易與金融布局，除了推動擴大與美國以外國家進行貿易，也考慮降低美元資產部位，今年的WEF可能是各國加速「去美化」的重要轉捩點。

川普在短短幾天內，先提出「格陵蘭關稅」，又在WEF發表演說時宣布撤銷，變化的速度震驚各國。今年WEF的與會者最熱門的話題莫過於如何降低對美國的曝險，如何透過加強彼此貿易，彌補美國貿易角色變化帶來的影響。

例如加拿大財長商鵬飛表示，各國為因應美國政策衝擊，正積極強化區域貿易，並推動市場多元化，以降低對美依賴。

在貿易領域的「去美化」方面，波士頓顧問公司（BCG）預測，截至2034年的十年間，美國的全球商品貿易占比可能從12%降至9%，未來主導全球貿易的四個主要節點為美國、中國大陸、中國大陸以外的「金磚國+」（BRICS+）、及由歐洲多數國家、加拿大、墨西哥、日本、澳洲和幾個亞太經濟體組成的「多邊合作國家」。

BCG的研究顯示，多邊合作國家之間的貿易，及中國與「全球南方」國家盟友之間的貿易，將成為全球貿易的主要推動力，而美國貿易增速可能相對放緩。

歐盟與南美洲的南方共同市場（Mercosur）日前已簽署自貿協定，是歐盟規模最大的貿易協定。

在金融領域的「去美化」方面，格陵蘭島的爭端重新引發對「美國例外論」和美元地位的質疑，再加上美國外交政策不確定性以及高昂的債務水準，已促使從歐洲到印度的基金紛紛將資產從美國公債分散。