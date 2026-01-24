快訊

WEF新話題 各國加速「去美化」…減少貿易、金融依賴

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
今年的WEF可能是各國加速「去美化」的重要轉捩點。路透
美國總統川普今年重登達沃斯世界經濟論壇（WEF）前，以關稅要脅奪取格陵蘭，震撼國際社會，促使各國加速「去美國化」的貿易與金融布局，除了推動擴大與美國以外國家進行貿易，也考慮降低美元資產部位，今年的WEF可能是各國加速「去美化」的重要轉捩點。

川普在短短幾天內，先提出「格陵蘭關稅」，又在WEF發表演說時宣布撤銷，變化的速度震驚各國。今年WEF的與會者最熱門的話題莫過於如何降低對美國的曝險，如何透過加強彼此貿易，彌補美國貿易角色變化帶來的影響。

例如加拿大財長商鵬飛表示，各國為因應美國政策衝擊，正積極強化區域貿易，並推動市場多元化，以降低對美依賴。

在貿易領域的「去美化」方面，波士頓顧問公司（BCG）預測，截至2034年的十年間，美國的全球商品貿易占比可能從12%降至9%，未來主導全球貿易的四個主要節點為美國、中國大陸、中國大陸以外的「金磚國+」（BRICS+）、及由歐洲多數國家、加拿大、墨西哥、日本、澳洲和幾個亞太經濟體組成的「多邊合作國家」。

BCG的研究顯示，多邊合作國家之間的貿易，及中國與「全球南方」國家盟友之間的貿易，將成為全球貿易的主要推動力，而美國貿易增速可能相對放緩。

歐盟與南美洲的南方共同市場（Mercosur）日前已簽署自貿協定，是歐盟規模最大的貿易協定。

在金融領域的「去美化」方面，格陵蘭島的爭端重新引發對「美國例外論」和美元地位的質疑，再加上美國外交政策不確定性以及高昂的債務水準，已促使從歐洲到印度的基金紛紛將資產從美國公債分散。

相關新聞

加國總理與大陸簽協議 盧特尼克罵「愚蠢」

美國商務部長盧特尼克廿二日在世界經濟論壇（ＷＥＦ）年會場邊接受彭博訪問時說，加拿大最近與中國大陸達成的協議，可能損害今夏將啟動的美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）談判，並批評加國「在玩弄一套他們自己並未真正深思熟慮的規則」。

WEF新話題 各國加速「去美化」…減少貿易、金融依賴

美國總統川普今年重登達沃斯世界經濟論壇（WEF）前，以關稅要脅奪取格陵蘭，震撼國際社會，促使各國加速「去美國化」的貿易與...

川普威脅Fed獨立性、投資者撤出美債美元…金屬狂熱 金價衝5,000美元

貴金屬與基本金屬價格23日盤中全面走高，黃金、白銀及白金再度刷新歷史紀錄，金價逼近每英兩5,000美元整數大關，銀價挑戰...

歐洲富豪擬降低對美投資

長期以來，歐洲的超級富豪透過投資美國，賺得盆滿缽滿，從美妝用品到太空旅行，包羅萬象。但現在，這些規模過大的押注卻讓他們心...

日本2025年粗鋼產量 56年低點

受中國大陸出口鋼材持續逼近紀錄新高影響，日本2025年粗鋼產量下滑至1969年來最低。為維持一定規模產量和產業競爭力，日...

格陵蘭震撼效應 美股一周失血170億美元

美國銀行（BofA）表示，在美國總統川普威脅因格陵蘭問題對部分歐洲國家加徵關稅的一周裡，美股資金流出接近170億美元，歐...

