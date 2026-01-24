格陵蘭震撼效應 美股一周失血170億美元

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國銀行（BofA）表示，在美國總統川普威脅因格陵蘭問題對部分歐洲國家加徵關稅的一周裡，美股資金流出接近170億美元，歐洲股票基金則出現半年多來最強勁的六周資金流入。

美銀在引述EPFR Global數據的報告中稱，在截至1月21日的一周，歐洲股票基金資金流入，寫下去年6月以來最強勁的六周資金流入量；日本股票基金則創下去年10月以來最大的單周流入。

這些數據基本上是反映川普軟化對格陵蘭的立場之前、市場劇烈波動期間的資金流向。美銀策略師哈奈特領銜的團隊也在報告中寫道，該行的「牛熊指標」仍顯示，市場對股票整體持「極度」看多立場，只不過在部分基金出現「大規模流出」後，這種看多程度略有回落。

美股標普500指數本周周線邁向連二黑，是去年6月以來首見，格陵蘭相關的爭端即便目前暫時緩和，也重新引發外界對「美國例外論」和美元角色的質疑，促使從歐洲到印度的資金分散配置、減少對美國資產的依賴。

TCW集團執行長寇克接受彭博電視訪問時表示，人們在尋求分散配置、「悄然減少」對美國資產的依賴，「我不認為會出現什麼重磅聲明，我覺得大家會尋找機會來分散投資」。

美國 格陵蘭 川普

相關新聞

加國總理與大陸簽協議 盧特尼克罵「愚蠢」

美國商務部長盧特尼克廿二日在世界經濟論壇（ＷＥＦ）年會場邊接受彭博訪問時說，加拿大最近與中國大陸達成的協議，可能損害今夏將啟動的美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）談判，並批評加國「在玩弄一套他們自己並未真正深思熟慮的規則」。

WEF新話題 各國加速「去美化」…減少貿易、金融依賴

美國總統川普今年重登達沃斯世界經濟論壇（WEF）前，以關稅要脅奪取格陵蘭，震撼國際社會，促使各國加速「去美國化」的貿易與...

川普威脅Fed獨立性、投資者撤出美債美元…金屬狂熱 金價衝5,000美元

貴金屬與基本金屬價格23日盤中全面走高，黃金、白銀及白金再度刷新歷史紀錄，金價逼近每英兩5,000美元整數大關，銀價挑戰...

歐洲富豪擬降低對美投資

長期以來，歐洲的超級富豪透過投資美國，賺得盆滿缽滿，從美妝用品到太空旅行，包羅萬象。但現在，這些規模過大的押注卻讓他們心...

日本2025年粗鋼產量 56年低點

受中國大陸出口鋼材持續逼近紀錄新高影響，日本2025年粗鋼產量下滑至1969年來最低。為維持一定規模產量和產業競爭力，日...

