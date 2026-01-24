TikTok在美設新合資公司

TikTok已在美國成立新合資公司，處理美國數據保護、演算法安全、內容審核等業務，新公司裡面，字節跳動持股19.9%仍為單一最大股東，其餘股東包含甲骨文、銀湖資本、MGX等各持股15%。

澎湃新聞、第一財經報導，TikTok昨（23）日公告指出，已成立TikTok美國數據安全合資有限責任公司（TikTok USDS Joint Venture LLC）。該合資公司將負責TikTok美國的數據保護、演算法安全、內容審核及軟體保障。

去年12月18日，TikTok CEO周受資曾發出內部信，披露字節跳動、TikTok已與三家投資者簽署協議，並將成立新的TikTok美國合資公司，負責美國的數據保護、演算法安全、內容審核和軟體保障。

昨天的公告也意味著TikTok美國方案正式落地，超過2億美國用戶能夠繼續使用TikTok。公告提到，TikTok美國數據安全合資公司中，甲骨文、銀湖資本、MGX各持股15%。其他投資方包括海納國際集團關聯企業Vastmere戰略投資有限責任公司、Alpha Wave Partners等多家企業。