北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

就任海基會董事長 蘇嘉全：兩岸沒有對話不能解決的事

TikTok在美設新合資公司

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

TikTok已在美國成立新合資公司，處理美國數據保護、演算法安全、內容審核等業務，新公司裡面，字節跳動持股19.9%仍為單一最大股東，其餘股東包含甲骨文、銀湖資本、MGX等各持股15%。

澎湃新聞、第一財經報導，TikTok昨（23）日公告指出，已成立TikTok美國數據安全合資有限責任公司（TikTok USDS Joint Venture LLC）。該合資公司將負責TikTok美國的數據保護、演算法安全、內容審核及軟體保障。

去年12月18日，TikTok CEO周受資曾發出內部信，披露字節跳動、TikTok已與三家投資者簽署協議，並將成立新的TikTok美國合資公司，負責美國的數據保護、演算法安全、內容審核和軟體保障。

昨天的公告也意味著TikTok美國方案正式落地，超過2億美國用戶能夠繼續使用TikTok。公告提到，TikTok美國數據安全合資公司中，甲骨文、銀湖資本、MGX各持股15%。其他投資方包括海納國際集團關聯企業Vastmere戰略投資有限責任公司、Alpha Wave Partners等多家企業。

加國總理與大陸簽協議 盧特尼克罵「愚蠢」

美國商務部長盧特尼克廿二日在世界經濟論壇（ＷＥＦ）年會場邊接受彭博訪問時說，加拿大最近與中國大陸達成的協議，可能損害今夏將啟動的美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）談判，並批評加國「在玩弄一套他們自己並未真正深思熟慮的規則」。

WEF新話題 各國加速「去美化」…減少貿易、金融依賴

美國總統川普今年重登達沃斯世界經濟論壇（WEF）前，以關稅要脅奪取格陵蘭，震撼國際社會，促使各國加速「去美國化」的貿易與...

川普威脅Fed獨立性、投資者撤出美債美元…金屬狂熱 金價衝5,000美元

貴金屬與基本金屬價格23日盤中全面走高，黃金、白銀及白金再度刷新歷史紀錄，金價逼近每英兩5,000美元整數大關，銀價挑戰...

歐洲富豪擬降低對美投資

長期以來，歐洲的超級富豪透過投資美國，賺得盆滿缽滿，從美妝用品到太空旅行，包羅萬象。但現在，這些規模過大的押注卻讓他們心...

日本2025年粗鋼產量 56年低點

受中國大陸出口鋼材持續逼近紀錄新高影響，日本2025年粗鋼產量下滑至1969年來最低。為維持一定規模產量和產業競爭力，日...

格陵蘭震撼效應 美股一周失血170億美元

美國銀行（BofA）表示，在美國總統川普威脅因格陵蘭問題對部分歐洲國家加徵關稅的一周裡，美股資金流出接近170億美元，歐...

