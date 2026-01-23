義大利與德國合作確保原物料供應鏈 因應中國大陸影響力

快訊

中央社／ 羅馬23日綜合外電報導

根據路透社取得的文件，義大利德國已承諾攜手確保對兩國經濟至關重要的原物料供應鏈安全無虞，羅馬當局正敦促夥伴國共同因應中國對全球原物料價格與日俱增的影響力。

七大工業國集團（G7）和其他主要經濟體正商議如何降低對中國稀土的依賴，包括可能設定最低限價（price floor），和建立新夥伴關係以開發替代供應來源。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）親自出席在羅馬舉行的義德商業論壇，雙邊共同草擬這份文件。

義國外交部長塔加尼（Antonio Tajani）在論壇中表示：「我們不能接受中國獨自決定原物料價格。義大利與德國希望建立共同策略，期盼其他國家採取這個做法。」

稀土礦物對國防科技、半導體、再生能源零組件、電池以及精煉過程至關重要。

義大利官員透露，矽、晶片、國防及航太已列入雙邊合作的主要領域。

義大利與德國在這份文件中表示，雙方將合作確保「對戰略技術和產業應用至關重要的關鍵原物料」供應鏈安全無虞，目標是強化經濟安全。

梅洛尼已推動立法，尋求擴大國內相關原物料開採，包括允許已關閉或廢棄的礦場重啟。

身為歐洲聯盟（EU）製造業重鎮的羅馬與柏林指出，確保取得關鍵礦物，也為歐盟內部強化合作、與跨大西洋夥伴及其他理念相近國家的合作提供機會。

