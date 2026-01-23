涉生成不雅內容遭禁後採改善措施 大馬解除Grok禁令

快訊

中央社／ 吉隆坡23日綜合外電報導

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）旗下新創公司xAI的聊天機器人Grok，因涉及生成深偽不雅內容，近2週前遭馬來西亞政府封鎖。大馬政府今天表示，已解除Grok禁令。

法新社報導，馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）本月11日禁止社群平台X和xAI的這項服務，並委任律師準備啟動「法律程序」，但當時並未說明具體細節。

馬來西亞通訊及多媒體委員會今天發表聲明指出：「X平台存取Grok應用程式的臨時限制，今起解除。」

馬來西亞通訊及多媒體委員會表示，此舉是基於「確認該平台已實施額外的預防與安全措施」。不過，聲明中並未具體說明採取了哪些措施。

大馬官員與X平台代表21日會面，雙方就X平台的相關預防措施，以及是否符合大馬法律進行釐清。X平台確認已落實必要的安全措施，當局也將持續監控其法令遵守情況。

大馬政府上週曾揚言，X與xAI若未能採取行動，將面臨法律制裁。

