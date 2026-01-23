輝達H200批准近了？傳大陸已通知阿里巴巴等大廠「可準備下單」

中國大陸據傳已通知阿里巴巴等國內科技大廠，可為訂購輝達H200人工智慧（AI）晶片做準備，暗示北京當局可能即將正式批准進口這項運行AI模型的重要零件。從台積電ADR到輝達、超微（AMD）等半導體股23日盤前全面應聲大漲。

彭博資訊引述知情人士報導，大陸監管機關近期已同意，原則上批准阿里巴巴、騰訊和字節跳動進入到為採購做準備的下個階段。這些公司已獲准討論包括採購數量在內的細節。北京當局將鼓勵企業以採購一定數量的國產晶片，做為批准條件，但確切數量還未定。

這些討論暗示北京當局正在推進批准H200進口的計畫，並將以阿里巴巴和騰訊等大陸超大規模雲端業者（hyperscaler）需求為優先。

對於想重返全球最大半導體戰場的輝達而言，這無疑是一大勝利。輝達執行長黃仁勳曾說，光是AI晶片部門，未來幾年就可能創造500億美元收入。由於輝達缺席，華為、寒武紀等中國對手已蓬勃發展，並計劃大幅擴大產量。