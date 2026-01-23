快訊

採訪完要回公司…三立車輛衝撞彰化銀行 駕駛後悔認「有點恍神」

不帶繩索怎麼爬？霍諾德明將徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

北市「八德路精華軸線」一堆老透天為何不改建新大樓？ 房仲揭原因

員工焦慮最深？最新調查揭AI採用率大增 但使用信心下滑18%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
最新調查顯示，去年全球員工的日常AI採用率躍增13%，但使用信心卻大幅下滑18%，以年長族群感受最深。美聯社
最新調查顯示，去年全球員工的日常AI採用率躍增13%，但使用信心卻大幅下滑18%，以年長族群感受最深。美聯社

美國最大人力仲介萬寶華（ManpowerGroup）公布「2026全球人才氣壓計」（2026 Global Talent Barometer），針對19個國家的近1.4萬名員工調查發現，去年全球員工的日常人工智慧（AI）採用率躍增13%，但使用信心卻大幅下滑18%。

調查顯示，這種落差並非以相同的力道衝擊所有人，其中以年長員工感受最為明顯。嬰兒潮世代對AI技術的信心銳減35%；X世代則是下滑25%。隨著AI成為工作的日常配備，勞動人口日益感到被拋在後頭，尤其是最資深的族群。

萬寶華全球洞察部門副總裁史緹芬（Mara Stefan）說，「AI採用率加速，但信心正在崩解」，「員工被賦予工具，但缺乏訓練、背景知識或支援」。

商業領袖仍然看好AI。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）說，AI有望將工時縮短至每周3.5天；Google執行長皮伽則將AI比擬為火或電力的發現，因為AI能將資訊民主化。

不過，企業領袖的一大盲點可能在於，訓練已經趕不上AI的採用速度。調查發現，儘管全球絕大多數職場已在某種程度上採用AI，仍有56%全球員工表示，近期未接受任何技能培訓。

史緹芬表示，「問題不在科技本身，缺乏工具與訓練才是助長部分焦慮情緒的原因」。

這個差距也解釋了為何許多企業尚未察覺到AI帶來的報酬。近期一項PwC調查發現，僅10%-12%企業表示，AI對營收或成本有所助益，56%表示「AI沒帶來任何好處」。

萬寶華研究指出，若缺乏適當支援或訓練，員工正面臨日益嚴重的職業倦怠，近三分之二、或63%的受訪者表示，其疲勞感來自壓力與沉重的工作負荷。

AI採用率和精通程度的落差，形塑出緊繃的職場環境。儘管感到職業倦怠和技能短缺，仍有64%的受訪員工選擇「抱緊飯碗」（job hugging），這和「大離職潮」時期的情況正好相反，多數勞工因恐懼AI自動化，選擇留任。

職業 職場 AI 勞動力

延伸閱讀

科技業員工發聲 籲老闆們勸川普減少掃蕩移民

真的不是你太懶…是快燒乾了！ 醫揭10大「職業倦怠」身心求救訊號

NBA／籃網砍將波特究竟獎落誰家？名記點出非主流觀點

Google贏蘋果了！Alphabet市值躍升第二大 短期能追上輝達嗎？

相關新聞

日本央行升息暫停 法人曝一條件將促下次升息提前至4月

日本銀行（日本央行）政策委員會以8比1的投票结果通過決議，保持無擔保隔夜拆款利率在0.75%，政策利率持續保持在1995...

庫克接班人呼之欲出？50歲硬體主管職權擴大 掌蘋果靈魂「設計團隊」

蘋果公司已將硬體主管特納斯（John Ternus）的職權範圍擴大至涵蓋設計工作，進一步鞏固他身為執行長庫克最終接班人的...

員工焦慮最深？最新調查揭AI採用率大增 但使用信心下滑18%

美國最大人力仲介萬寶華（ManpowerGroup）公布「2026全球人才氣壓計」（2026 Global Talent...

大陸便宜鋼材湧入…日本去年鋼材產量降至56年最低 加速轉向美印

受中國大陸出口鋼材持續逼近紀錄新高影響，日本2025年粗鋼產量下滑至1969年來最低。日本鋼廠正加速轉向印度、美國等成長...

日本政府出手了？日圓兌美元11分鐘狂升逾1% 引發干預匯市猜測

日圓兌美元23日盤中在缺乏明顯利多的情況下一度大幅升值，扭轉稍早貶勢，引發東京當局干預匯市的猜測。

亞股普遍續漲！美政策疑慮摜壓美元 推升金價創高

美國總統川普撤回針對格陵蘭爭議的關稅威脅後，亞洲股市今天延續漲勢。然而，美國政策的持續不確定性，摜壓美元走勢，並推升貴金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。