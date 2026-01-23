大陸便宜鋼材湧入…日本去年鋼材產量降至56年最低 加速轉向美印

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
受大陸持續擴大鋼材出口影響，日本去年鋼材產量寫下56年來最低。路透
受大陸持續擴大鋼材出口影響，日本去年鋼材產量寫下56年來最低。路透

受中國大陸出口鋼材持續逼近紀錄新高影響，日本2025年粗鋼產量下滑至1969年來最低。日本鋼廠正加速轉向印度、美國等成長市場，以維持一定規模產量和產業競爭力。

日本鐵鋼聯盟（JISF）22日數據顯示，日本2025年粗鋼產量年減4%至8,067萬公噸，全球產量排名可能下滑至第四，落後中國大陸、印度和美國，並是1999年來首次被美國超車。

除了勞動短缺導致的建案延宕和營建需求下滑外，日本國內新車銷售的持續下滑，加上大陸因素，也是鋼材需求疲軟的主因。

雖然大陸粗鋼產量已呈現向下趨勢，但該國房市低迷和整體經濟放緩，導致大量低價鋼材在國內無處可去。大陸將這些原本用於營建等目的的多餘鋼材轉銷海外，卻導致了全球市況惡化。

據大陸產業團體，該國去年1至9月粗鋼產量下滑2.9%至7.46億噸，但國內需求卻下滑5.7%至6.49億噸，供需差距進一步擴大。

據JISF數據，大陸去年1至9月出口鋼材年增9.2%至8,796萬噸，創下同期歷來新高。22日發布的初步貿易統計顯示，日本去年從大陸進口的鋼材增長1.5%。

