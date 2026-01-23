大陸便宜鋼材湧入…日本去年鋼材產量降至56年最低 加速轉向美印
受中國大陸出口鋼材持續逼近紀錄新高影響，日本2025年粗鋼產量下滑至1969年來最低。日本鋼廠正加速轉向印度、美國等成長市場，以維持一定規模產量和產業競爭力。
日本鐵鋼聯盟（JISF）22日數據顯示，日本2025年粗鋼產量年減4%至8,067萬公噸，全球產量排名可能下滑至第四，落後中國大陸、印度和美國，並是1999年來首次被美國超車。
除了勞動短缺導致的建案延宕和營建需求下滑外，日本國內新車銷售的持續下滑，加上大陸因素，也是鋼材需求疲軟的主因。
雖然大陸粗鋼產量已呈現向下趨勢，但該國房市低迷和整體經濟放緩，導致大量低價鋼材在國內無處可去。大陸將這些原本用於營建等目的的多餘鋼材轉銷海外，卻導致了全球市況惡化。
據大陸產業團體，該國去年1至9月粗鋼產量下滑2.9%至7.46億噸，但國內需求卻下滑5.7%至6.49億噸，供需差距進一步擴大。
據JISF數據，大陸去年1至9月出口鋼材年增9.2%至8,796萬噸，創下同期歷來新高。22日發布的初步貿易統計顯示，日本去年從大陸進口的鋼材增長1.5%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言