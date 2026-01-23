日本政府出手了？日圓兌美元11分鐘狂升逾1% 引發干預匯市猜測

日圓兌美元23日盤中在缺乏明顯利多的情況下一度大幅升值，扭轉稍早貶勢，引發東京當局干預匯市的猜測。

根據彭博資訊報價，日圓兌美元在台北時間23日下午3時30分後快速揚升，短短11分鐘從159.23日圓兌1美元的盤中最低價位，升至157.37日圓兌1美元的高點，從低點算起升值約1.2%，但隨後回吐大部分升幅。目前還不清楚日圓匯價突然跳升的原因，以及日本當局是否已啟動買進日圓的干預措施。

東方匯理（Credit Agricole）策略師馬林諾夫（Valentin Marinov）說：「官方干預初期階段或許已來臨，我們很可能做出這種結論…這種反應也顯示在日圓逼近過去促使政府干預的『底線』之際，市場有多緊張。」

中央短資公司交易員富永貴之則說：「除了可能實施匯率檢查，日本銀行（央行）總裁植田和男記者會結束後日圓走貶，也可能導致預先規劃的交易付諸執行…扭轉日圓貶勢很難，但市場顯然已提高警戒。如果日圓兌美元貶向160日圓兌1美元，下周將干預匯市的預期可能升高。」

日銀23日維持利率不變，植田和男在記者會上強調企業在4月新年度伊始調漲產品價格的幅度，將是日銀委員會討論是否升息時評估的因素之一。