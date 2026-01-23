亞股普遍續漲！美政策疑慮摜壓美元 推升金價創高

美國總統川普撤回針對格陵蘭爭議的關稅威脅後，亞洲股市今天延續漲勢。然而，美國政策的持續不確定性，摜壓美元走勢，並推升貴金屬價格，刷新歷史紀錄。

法新社報導，隨著之前出爐的經濟數據大致符合預期，以及美國檢方近期將矛頭指向美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）引發外界對聯準會獨立性的擔憂，投資人靜待聯準會下週舉行決策會議。

此外，川普先前警告歐洲國家若反對華府接管丹麥自治領地格陵蘭，將對其徵收關稅，但在他撤回相關威脅後，市場信心回穩。

受此激勵，亞股今天普遍延續昨天漲勢，東京、香港、上海、台北、雪梨、首爾、新加坡股市都收漲；威靈頓與雅加達股市則收低。

然而，川普近期對盟友的抨擊，以及本月推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的舉動，再度引發貿易戰疑慮及對美投資的不確定性。分析師指出，歐美關係能否持久改善仍未定。

分析師表示，川普動輒以關稅作為威脅，衝擊投資人信心，進而摜壓美元匯價並助長貴金屬行情。亞洲盤金價漲破每盎司4967美元，創歷史新高；白銀價格也突破99美元關卡。