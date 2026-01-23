記憶體價格飆漲 恐拖累今年手機、PC、遊戲主機需求萎縮

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
記憶體價格飆漲，將拖累今年手機需求。分析師說，小米這類中低階產品製造商，受到的衝擊最大。 路透

今年全球智慧手機、個人電腦（PC）與遊戲主機需求預期將萎縮，因記憶體成本急漲，促使消費電子產品製造商紛紛調高產品售價。

美國Google、微軟（Microsoft）、OpenAI等大型科技公司正迅速擴建AI基礎設施，吸收了全球大量記憶體供給。由於記憶體製造商優先供應晶片給利潤較高的資料中心，智慧手機、PC及遊戲主機等消費電子產品的需求因而被往後挪且供不應求，導致價格大漲。

南韓三星電子與SK海力士，以及美國的美光（Micron）等全球三大記憶體晶片製造商皆表示，需求強勁到產能難以跟上，季度獲利表現甚佳。

相較下，消費電子產品製造商壓力沈重。英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）周四（22日）在財報法說會說，針對PC晶片客戶端市場，「記憶體價格上漲是我們持續密切關注的動態」，「可能限制我們今年的營收機會」。

市場調研公司IDC與Counterpoint都預測，今年全球智慧手機銷量將至少下滑2%，將是2023年來出貨量首次全年下滑。IDC也估計，PC市場在去年成長8.1%之後，今年估將至少萎縮4.9%。另據TrendForce資料，遊戲主機銷量在去年可望成長5.8%之後，今年料會下滑 4.4%。

Emarketer分析師伯恩說，消費電子產品製造商「或許會吸收部分成本，但考量到這次（記憶體）短缺的規模，消費者勢必會感受到價格上漲」。他認為，今年消費電子產品的銷售將更加疲弱。「對試圖在整體通膨環境下推銷產品的公司而言，將是一大挑戰」。

英特爾執行長陳立武22日指出，消費電子產品的大型製造商仍有能力從供應商取得記憶體，但小型企業疲於奔命，「他們缺少記憶體，無法完成產品」。

分析師認為，記憶體價格大漲又供應緊縮的問題，受到最明顯影響的是中低階裝置製造商，例如，中國大陸的小米、TCL科技，以及電腦製造商聯想。

至於蘋果所受影響，部分分析師指出，以蘋果的規模、定價能力與深厚的供應商網路，會比規模較小的競爭對手，更能承受記憶體晶片價格飆升的衝擊。不過，晨星（Morningstar）分析師柯文認為蘋果並非完全免疫，或許這次因為記憶體實在漲太兇，需要調漲價格。

市場預期記憶體晶片價格漲勢將維持到明年。Counterpoint估算，記憶體價格去年暴漲50%之後，本季會再漲40%-50%。

