爭華納兄弟戰火升溫！Netflix改全現金收購 稱派拉蒙出價「不堪檢驗」
影音串流巨擘Netflix共同執行長皮特斯表示，有信心取得華納兄弟探索公司股東支持Netflix所提827億美元收購要約，還說派拉蒙（Paramount）的競爭出價「經不起檢驗」。
路透社報導，皮特斯（Greg Peters）接受英國「金融時報」（Financial Times）專訪表示，目前華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）「只有極少數」股東支持派拉蒙所提總值1080億美元的敵意收購案。
皮特斯指出，Netflix調整後的收購方案「成交確定性遠高於」派拉蒙。派拉蒙的出價包含550億美元債務，相較下Netflix的資產負債表更穩健。
Netflix、華納兄弟探索以及派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）暫未回應路透社在非上班時間提出的置評請求。
華納兄弟董事會於1月初否決派拉蒙調整後的收購案。該案包含400億美元股權融資，由甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）提供個人擔保。他是派拉蒙天空之舞執行長大衛．艾里森（David Ellison）之父。
皮特斯告訴金融時報：「少了艾里森獨自提供資金，派拉蒙絕無可能完成這筆交易。」
Netflix近日宣布改以全現金收購華納兄弟探索公司，總價維持在827億美元，藉此阻擋派拉蒙競購。
路透社本週稍早報導，根據Netflix向監管單位提交的文件，Netflix此次出價仍然是每股27.75美元，據悉這項全現金收購提案已獲華納兄弟董事會一致支持。
