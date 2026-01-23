快訊

日本央行升息暫停 法人曝一條件將促下次升息提前至4月

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
法人表示，市場預期日本央行下次升息時間點為6月，但若日圓續貶至日銀底線，不排除加速升息。（路透）
日本銀行（日本央行）政策委員會以8比1的投票结果通過決議，保持無擔保隔夜拆款利率在0.75%，政策利率持續保持在1995年以來最高水準。會議結果符合市場預期，日圓在會議結果公布後貶值，日股續漲。法人表示，市場普遍預期6月日銀將有升息動作，若日圓續貶，可能促使央行提前至4月調升利率阻貶。

法人指出，日本12月核心CPI（消費者物價指數）較去年同期上揚2.4％，連續第52個月攀升，高於日本央行所設定的2％通膨目標，但因為電費等能源價格下滑，增幅小於前月的年增3％，為4個月來首度增幅縮減，使得日銀能保持升息立場，但無立即升息壓力。

日本首相高市早苗日前將解散眾議院，並於2月8日進行改選，市場預期改選後將取得更多席次，可擴大財政刺激與寬鬆貨幣政策力道，日本長天期公債殖利率飆升、日圓貶值。

日本財務大臣片山與美國財政部長貝森特舉行會談，兩人皆對日圓貶值表達擔憂。貝森特強調，日本必須「穩健地制定並清楚傳達貨幣政策」，暗示央行不能只靠口頭干預，增加日本政府干預雙率的壓力。法人表示，應觀察眾議院選後日圓貶值壓力是否持續，市場普遍預期6月日銀將有升息動作，若日圓續貶，可能促使央行提前至4月調升利率以阻貶。

至於投資策略，日圓部分，法人認為，短期會偏弱整理，過去2022與2024年日圓大幅度貶值，都迫使政府出手干預阻貶，1美元兌160日圓匯價或為央行底線，預期日圓再大幅貶值空間有限。

日股方面，法人分析，財政刺激中期仍為日股利多，結構改善如外資進駐、企業回購金額增加、獲利預估上修，皆是日股上漲核心動能，政策加持也是利多，逢回可分批布局，類股首選半導體、軍工、銀行和內需相關股。

