金屬行情熱：金價叩關5,000美元 銀價進逼100美元 銅價逼近13,000美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
貴金屬與基本金屬行情23日盤中全面早高，黃金、白銀及白金再度刷新歷史紀錄。美聯社

貴金屬與基本金屬行情23日盤中全面早高，黃金、白銀及白金再度刷新歷史紀錄，國際金價逼近每英兩5,000美元，銀價進逼每英兩100美元，銅價也逼近每噸13,000美元。

紐約黃金現貨23日盤中上漲0.6%至每英兩4,967.25美元，白銀現貨大漲3.1%至每英兩99.2194美元，白金現貨走揚2%，報每英兩2.690.08美元，全都再創歷史新天價。美元指數本周來已累計貶值0.8%，讓貴金屬對多數買家更便宜。

美國總統川普已威脅聯準會（Fed）獨立性，又陸續對委內瑞拉的軍事干預及威脅吞併格陵蘭，都進一步推動「貶值交易」，促使投資者撤出公債和貨幣，轉向黃金等替代避險資產，雖然川普已收回為格陵蘭對歐洲八國加徵新關稅的警告，但美歐關係前景仍在未定之天。

Pepperstone集團策略師艾希里（Ahmad Assiri）指出，「人們日漸意識到，歐洲中等強國不再一定能坐在談判桌前」，「反而可能成為菜單上的選項」，現在「黃金供應不足以滿足投資多元化及政治緊張局勢所引發的需求」，價格可能會再往上衝。

摩根大通私人銀行副總裁兼全球市場策略師唐雨旋表示，在二戰橫法治秩序出現裂痕之際，黃金正持續被重新評價，投資人日益視黃金為可信的避險資產，能夠對抗難以量化的體制轉移風險。

倫敦金屬交易所（LME）銅3個月期貨價格23日盤中上揚1.1%至每噸12890.50美元，主因為智利Capstione銅礦公司未能與工會達成薪資協議，勞工發動罷工，使Mantoverde礦坑的生產中斷，加劇供應短缺憂慮。

印尼最近縮減2026年鎳礦砂採礦配額、軍方掃蕩非法採礦活動，也帶動其他基本金屬走高，倫敦錫3個月期貨盤中大漲3.5%至每噸53,695美元，鎳價攀漲2.9%至每噸18,510美元，鋅價也漲1.6%。

在上海，交易最熱絡的銅期貨價格攀漲0.3%至每公噸人民幣10萬1,020元（14,507.49美元），錫價跳漲4.2%至每噸人民幣42萬7,180元，鎳價漲3.2%至每噸人民幣14萬6,840元。

