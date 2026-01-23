快訊

TikTok美國合資公司成立 川普感謝習近平合作並批准交易

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
TikTok美國合資公司成立，解除在美被禁危機。 路透

TikTok美國合資公司正式成立，字節跳動將部分美國業務轉讓給美國投資者，結束多年紛擾，TikTok得以繼續在美國營運。美國總統川普在社群平台發文，感謝中國大陸國家主席習近平與美國一起努力，最終批准了TikTok美國公司相關交易。

川普發文表示，習近平「原本能夠做出相反的決定，但沒有，感謝他這樣的決定。」

正式成立的TikTok美國合資公司，由三個主要投資方共同管理，分別為甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖資本以及阿布達比投資公司MGX。TikTok執行長周受資將取得董事會席位，並繼續負責TikTok全球營運。他的副手普瑞瑟（Adam Presser）將擔任美國合資公司的執行長。

這筆交易終結了長達數年的地緣政治和監管拉鋸戰。過去五年來，美國基於國家安全顧慮，要關掉TikTok。2024年美國國會通過「不賣就禁」法案，要求字節跳動出售TikTok，否則將被禁用。

「不賣就禁」規定交易在2025年1月之前完成，但川普重新入主白宮後，多次將期限延後，給予TikTok更多應變時間。

川普的社群發文提到，「很高興幫助拯救TikTok」；「現在TikTok由一些美國愛國人士和投資者」擁有。

這家新合資公司的估值仍不明朗，美國副總統范斯先前曾提及交易價值約140億美元。然而，在更早以前，若把廣告、電商與直播業務在內的TikTok美國業務都一併計算時，估值曾被認為介於350億至500億美元。

成立TikTok美國合資公司的安排，最初由川普政府在去年9月宣布。甲骨文、銀湖和MGX等新投資者持有新成立公司的50%股權。字節跳動既有投資者持有新公司30.1%的股份，字節跳動本身根據法律規定，保留19.9%股份。

新成立的TikTok美國合資公司將負責內容審核工作，以及保護美國用戶的資料安全。公司將由新成立、由七位成員組成、且以美國籍董事為多數的董事會管理。甲骨文做為TikTok長期的雲端運算合作夥伴，將扮演「安全監督者」角色，確保TikTok遵守相關法律。

不過，批評者指出，川普政府的安排未必完全符合拜登政府於2024年通過、要求業務分拆的美國國家安全法規。目前尚不清楚是否會有人對這筆交易提出法律挑戰。

拜登時期通過的法律明文規定，字節跳動不得與美國版TikTok保持任何營運上的關聯。TikTok則強調，新合資企業的設立已符合川普9月發布的行政命令。

白宮提出的交易方案允許字節跳動將其內容演算法的副本出租給美國TikTok公司，並以美國用戶資料重新訓練新的演算法。字節跳動預期仍將掌控TikTok美國業務中的關鍵且高價值部分，包括廣告部門，以及快速成長的電商業務TikTok Shop。

