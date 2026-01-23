韓總理金民錫赴美訪問 酷澎事件強調無差別對待

快訊

中央社／ 首爾23日綜合外電報導

韓國國務總理金民錫赴美進行訪問，針對酷澎美國投資方質疑韓國政府差別待遇，金民錫強調，韓美間的信任關係無須擔心差別對待，另外也討論了韓美關稅談判後續措施的議題。

韓聯社今天報導，近期韓國酷澎大規模個資外流爭議，美國投資方提出質疑，韓國為了保護酷澎在韓國及中國的競爭對手，刻意打壓酷澎，因此向美國政府請求調查，也向韓國政府提交啟動ISDS仲裁程序的意向書。

金民錫目前正在訪美行程，今天在華盛頓與美國聯邦眾議員共進午餐時，部分議員詢問韓國政府如何因應酷澎事件。

金民錫以「喬治亞居留事件」為例，他說：「我們並不認為當時因為是韓國勞工而遭受差別待遇，同理這次對酷澎也不是因為是美國企業而採取措施。」報導提及，金民錫的這段發言將「酷澎個資外流」與「歧視美國企業」劃清界線。

今天的午餐會中，金民錫與美方也討論了關於核心礦物供應鏈、造船合作等韓美關稅談判後續措施的議題。金民錫表示，「期盼透過此次訪美，加速落實關稅談判的後續措施，使韓美關係更加穩定、持續發展」。

對此眾議員們強調，美國國會對韓美同盟有堅定不移的跨黨派支持，「希望在核心礦物供應鏈等經濟安全、造船等多個領域強化合作，同時擴大韓美日合作」。

韓國 美國 金民錫

