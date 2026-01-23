日銀宣布基準利率0.75%不變 日圓走弱 市場等待植田是否預告升息

日本銀行（BOJ）今天決議維持基準利率不變，此時該央行正觀察上月升息對經濟的影響，並等待2月8日國會大選的結果。消息出爐後，日圓兌美元走弱。

日銀在聲明中宣布將政策利率維持在0.75%，這符合經濟分析師的普遍預期，也使借貸成本維持在30年來最高水準。在最新的每季經濟展望中，央行上修了六項通膨預測中的四項，並重申若展望成真，將進一步升息。

貨幣政策委員會成員高田創投票支持連續升息，其餘委員則支持按兵不動的決定。

日銀決議出爐後，日圓兌美元一度貶值0.2%，至158.74日圓。

市場目前高度關注央行是否會釋出任何偏鷹派的訊號，因為數日前，首相高市早苗在選戰中承諾暫停對食品購買課徵消費稅，引發日本公債市場動盪，並對日圓造成壓力。部分分析師警告，若植田和男未能明確釋出進一步升息的訊號，日圓可能再度承壓。

央行的最新展望顯示，日銀總裁植田和男領導的決策團隊，正朝著再次升息的方向前進。日銀上月將政策利率調升至 1995年以來最高水準，接下來在考量下一步行動時，必須權衡12月升息對物價與經濟的影響、日圓持續走弱帶來的通膨效應，以及選舉結果。

植田和男預定下午3時30分召開記者會，進一步說明這次決策背後的考量、未來利率走向以及通膨前景。他的談話可能影響日圓走勢，而他對近期長天期殖利率飆升的任何評論，也將受到市場密切關注。