快訊

TikTok美國業務易主迎「完美結局」 川普發文感謝習近平拍板放行

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月在釜山舉行雙邊會談。路透
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月在釜山舉行雙邊會談。路透

字節跳動22日將TikTok美國業務的多數股權，出售給一個非中國投資者團體，為長達6年的法律糾葛畫下句點。川普則在真實社群發文表示，很高興能為拯救TikTok盡一份心力，並感謝中國大陸國家主席習近平「沒有選擇另一條路」、最終批准這項交易。

川普在貼文中指出，他很高興能為拯救TikTok出力，並表示TikTok未來將由「一群偉大的美國愛國者與投資人接手，他們是全球規模最大的投資群體之一」，同時強調TikTok「將成為一個重要的發聲平台」。

他也表示，除了其他因素外，TikTok是自己在2024年總統大選中獲得大量青年選票支持的原因之一，並稱「希望在遙遠的未來，那些使用並喜愛TikTok的人能記住他」。

川普並感謝副總統范斯，以及美國政府內所有協助推動此案、最終促成一個「非常戲劇化、最終且完美結局」的人士，同時也感謝習近平的合作，以及對交易的最終批准。

他補充指出，習近平「本可以選擇另一條路，但他沒有，我們對他的決定表示讚賞。」

TikTok 美國 川普

