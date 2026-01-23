AI資料中心需求難滿足 英特爾財測失色盤後重挫

晶片大廠英特爾今天表示，用於人工智慧（AI）資料中心的伺服器處理器需求強勁，但公司產能無法完全因應，預測本季營收與獲利低於預期。消息一出，英特爾盤後股價重挫13%。

路透社報導，英特爾（Intel）指出，公司在預測全球晶片市場走向面臨困難，因為目前銷售產品多是數年前即已決定研發方向。英特爾股價過去一個月已上漲40%，公司近日才推出一款延宕已久的筆電處理器，試圖重奪個人電腦（PC）領導地位，但記憶體晶片供應吃緊，預料將壓抑整體產業的銷售。

與此同時，英特爾高層坦言，搭配AI晶片使用的伺服器處理器需求快速攀升，儘管工廠已滿載運轉，仍然無法滿足市場需求，導致高獲利的資料中心業務訂單流失，新款PC晶片又進一步壓縮獲利空間。

英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）在電話會議中表示：「短期來看，我對無法完全滿足市場需求感到失望。」

英特爾預測，本季營收將在117億美元至127億美元之間，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙編數據，分析師預期均值為125.1億美元。預計第1季調整後每股收益將會損益兩平，不如先前預期的每股收益0.5美元。

投資人與分析師原本期待，大型科技公司為推動AI業務大舉建置資料中心，將帶動英特爾傳統伺服器處理器銷售，這類晶片通常與輝達（Nvidia）主導市場的繪圖處理器（GPU）搭配使用。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）受訪時指出，部分雲端運算巨擘也對AI需求暴增措手不及，因為現有系統的網路效能正在「流失」，迫使業者急忙升級老舊晶片。

辛斯納在電話會議中進一步表示，即便英特爾擁有自家工廠，調整生產晶片種類仍需時間，公司過去並未以資料中心需求會快速變化為前提來規劃產能。

代工業務方面，英特爾近年屢次決策失誤，導致在高速成長的AI晶片市場落後，財務端也因此承受壓力。陳立武推動的轉型策略包括削減成本、精簡管理層級，並重新規劃產品藍圖。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）表示，英特爾一直在等待大客戶，因此暫緩對下一代14A製程進行大規模投資。如同其它代工領域的競爭對手，英特爾對客戶資訊守口如瓶，但辛斯納表示，投資者可以透過觀察資本支出的激增來判斷英特爾何時贏得客戶。

陳立武在電話會議表示，目前已有2家客戶正在評估14A技術的具體細節，這可能是邁向使用此技術製造測試晶片的一步。英特爾高層表示，預計今年下半年就能知道外部客戶是否願意採用這項技術。

辛斯納也表示，英特爾認為其資本支出可能會保持穩定，這與先前外界預期的下降趨勢相反。

此外，全球記憶體晶片短缺造成價格上揚，英特爾重要市場之一的個人電腦（PC）因而漲價。辛斯納表示，記憶體供應預料第1季最為吃緊，第2季可望改善。

英特爾近年在PC市場持續流失市占，競爭對手包括超微（AMD）與晶片架構設計商安謀（ArmHoldings）。