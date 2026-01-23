亞馬遜傳下周展開新一波裁員 估計要砍數千人
美國科技巨人亞馬遜（Amazon）正準備再度裁撤數千名辦公室員工，進一步精簡階層組織。知情人士透露，公司最快將於下周開始分批展開裁員行動。
此次裁員距離亞馬遜先前宣布裁撤1.4萬個職位僅相隔幾個月。上一波裁員時，亞馬遜已暗示，隨著公司找到「更多可以移除階層組織的空間」，2026年可能還會進一步裁員。要求匿名的消息來源說，管理階層在去年10月時曾被告知，如果不是當時就執行裁員，那就延後到新的一年（今年）再進行。
最新這波裁員在亞馬遜業務最繁忙的假期季度前後分階段進行，時間區間的選擇與2022年末及2023年初所實施的裁員行動相似；當時的裁員最終影響到多達約2.7萬人。
路透周四（22日）率先報導了這一輪裁員消息。亞馬遜發言人對此拒絕置評。
截至去年9月30日，亞馬遜全公司員工總數約為157萬人，其中大多數任職於倉儲物流中心。此次裁員主要影響在辦公室上班的企業部門員工，這類員工人數約有35萬人。
